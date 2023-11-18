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Александр Карелин встретился с юными борцами в штаб-квартире Национального Олимпийского комитета РК

спортсмены Фото: НОК РК
Сегодня, 18 ноября, герой России, трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира Александр Карелин в рамках своего краткосрочного визита в Астану посетил штаб квартиру НОК РК, где встретился с юными спортсменами и дал напутствия на будущие победы, сообщает Zakon.kz.
"У вас прекрасная казахстанская школа борьбы. Ребята, не забывайте, что только усердная работа над собой сделает вас чемпионами. Если вам сказали сделать 50, сделайте больше – 57! Будете на 7 очков сильнее соперников. Вместе с сильными тренерами, как ваши, будущее казахстанской борьбы выглядит светлым и полным новых достижений", - сказал Александр Корелин.
люди

Фото: НОК РК

На встрече также присутствовал депутат Мажилиса РК, многократный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка мира - Даулет Турлыханов. Спортсмены обсудили технические аспекты борьбы, а также вопросы физической и моральной подготовки, необходимые для достижения успеха в спорте.

люди

Фото: НОК РК

Александр Карелин и Даулет Турлыханов поделились своими богатым спортивным опытом и знаниями, мотивируя юных спортсменов к постоянному совершенствованию. Гости пожелали Национальному Олимпийскому Комитету РК и всему спортивному сообществу - успехов и единства, это позволит уверенно смотреть в будущее.

Национальный Олимпийский Комитет Республики Казахстан - является самостоятельной независимой общественной организацией, которая создана с целью развития и защиты Олимпийского движения в соответствии с Олимпийской Хартией, продвижения Олимпийских ценностей – уважения, дружбы и совершенства на территории Казахстана.

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