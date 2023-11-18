Александр Карелин встретился с юными борцами в штаб-квартире Национального Олимпийского комитета РК
"У вас прекрасная казахстанская школа борьбы. Ребята, не забывайте, что только усердная работа над собой сделает вас чемпионами. Если вам сказали сделать 50, сделайте больше – 57! Будете на 7 очков сильнее соперников. Вместе с сильными тренерами, как ваши, будущее казахстанской борьбы выглядит светлым и полным новых достижений", - сказал Александр Корелин.
Фото: НОК РК
На встрече также присутствовал депутат Мажилиса РК, многократный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка мира - Даулет Турлыханов. Спортсмены обсудили технические аспекты борьбы, а также вопросы физической и моральной подготовки, необходимые для достижения успеха в спорте.
Фото: НОК РК
Александр Карелин и Даулет Турлыханов поделились своими богатым спортивным опытом и знаниями, мотивируя юных спортсменов к постоянному совершенствованию. Гости пожелали Национальному Олимпийскому Комитету РК и всему спортивному сообществу - успехов и единства, это позволит уверенно смотреть в будущее.
Национальный Олимпийский Комитет Республики Казахстан - является самостоятельной независимой общественной организацией, которая создана с целью развития и защиты Олимпийского движения в соответствии с Олимпийской Хартией, продвижения Олимпийских ценностей – уважения, дружбы и совершенства на территории Казахстана.