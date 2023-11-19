Ставим на голевую "фиесту"

На воскресных матчах группы А испанцы с грузинами и шотландцы с норвежцами могут устроить карнавал забитых мячей.

Группа А. Испания – Грузия. 20 ноября, 01:45 (по времени Астаны)



Испанцы уже успешно отобрались на Евро из своей группы А, набрав после семи поединков 18 очков. У грузинских футболистов на счету восемь баллов и четвертая позиция в группе. Их мечта попасть на чемпионат Европы вновь откладывается.

Но в любом случае в Мадриде, на реконструированном стадионе "Сантьяго Бернабеу", болельщиков ждет качественный футбол. Нынешняя грузинская сборная не боится никого. Да, часто пропускает, да, нередко проигрывает, но преимущественно из-за собственных ошибок. Подавить Грузию в текущем розыгрыше без шансов удалось, пожалуй, лишь все той же Испании в первом очном матче в минувшем сентябре (7:1).

Да и сейчас хозяева поля в линии самого надежного букмекера Казахстана Olimpbet идут однозначными фаворитами: П1 – 1.11, Х – 9.25, П2 – 27.

Но бой грузинская сборная должна дать даже такой мощной "фурии роха". В составе "крестоносцев" есть Хвича Кварацхелия – суперзвезда "Наполи" и Серии А. В последние недели он вновь набрал игровую форму, несколько дней назад дважды забив в игре против Шотландии.

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Испанцы сейчас уже не ощущают давления результата – задачу выйти на Евро они выполнили. В такой ситуации команда способна поймать кураж – тем более в матче против Грузии, которая в любой ситуации предпочитает играть в суператакующий футбол. В линии Olimpbet ставка на общий тотал (3) бол предлагается по коэффициенту 1.9.

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Фото: Olimpbet

Группа А. Шотландия – Норвегия. 20 ноября, 01:45 Астаны

Матч ничего не решает для обеих команд в плане результата. Шотландцы провели шикарный отборочный турнир, заняв второе место после Испании и обеспечив участие в финальном турнире Евро-2024. Норвежцы же, как это у них часто в последние годы бывает, делали все, что могут, но "опять чего-то не хватило".

В линии самого популярного букмекера Казахстана Olimpbet коэффициенты на исходы матча следующие: П1 – 2.08, Х – 3.32, П2 – 3.72.

Велика вероятность, что игра будет открытой и атакующей, как это чаще всего происходит с командами, на которые уже не давит необходимость "дать результат" и в составе которых есть множество классных исполнителей. Хозяева под управлением Стива Кларка в текущем розыгрыше так вообще рвут любые шаблоны, забивая не только со стандартов, как принято у шотландцев.

Шутка, но не без доли правды – шотландская команда реально прекрасна на чужой половине поля. Скотт Мактоминей, Каллум Макгрегор, Джон Макгинн, Энди Робертсон и другие звезды АПЛ и чемпионата Шотландии действительно имеют пресловутую игровую "химию" под управлением Кларка. Ну а у норвежцев в топ-форме Эрлинг Холанн, Мартин э́, Александер Сёрлот – парни, способные закусать оборону любого соперника.

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