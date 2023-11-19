Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ставим на голевую "фиесту"

Испания – Грузия Фото: Olimpbet
На воскресных матчах группы А испанцы с грузинами и шотландцы с норвежцами могут устроить карнавал забитых мячей.

Группа А. Испания – Грузия. 20 ноября, 01:45 (по времени Астаны)

Испанцы уже успешно отобрались на Евро из своей группы А, набрав после семи поединков 18 очков. У грузинских футболистов на счету восемь баллов и четвертая позиция в группе. Их мечта попасть на чемпионат Европы вновь откладывается.

Но в любом случае в Мадриде, на реконструированном стадионе "Сантьяго Бернабеу", болельщиков ждет качественный футбол. Нынешняя грузинская сборная не боится никого. Да, часто пропускает, да, нередко проигрывает, но преимущественно из-за собственных ошибок. Подавить Грузию в текущем розыгрыше без шансов удалось, пожалуй, лишь все той же Испании в первом очном матче в минувшем сентябре (7:1).

Да и сейчас хозяева поля в линии самого надежного букмекера Казахстана Olimpbet идут однозначными фаворитами: П1 – 1.11, Х – 9.25, П2 – 27.

Но бой грузинская сборная должна дать даже такой мощной "фурии роха". В составе "крестоносцев" есть Хвича Кварацхелия – суперзвезда "Наполи" и Серии А. В последние недели он вновь набрал игровую форму, несколько дней назад дважды забив в игре против Шотландии.

В линии Olimpbet есть вариант ставки "обе команды забьют: да и тотал 2,5 больше" за коэффициент 3.15.

Испанцы сейчас уже не ощущают давления результата – задачу выйти на Евро они выполнили. В такой ситуации команда способна поймать кураж – тем более в матче против Грузии, которая в любой ситуации предпочитает играть в суператакующий футбол. В линии Olimpbet ставка на общий тотал (3) бол предлагается по коэффициенту 1.9.

3 квартиры и 10 тысяч других подарков к Новому году вручит своим клиентам казахстанский букмекер №1. Успейте принять участие в акции "Көп рақмет" от Olimpbet с 15 ноября по 27 декабря 2023 года!

Шотландия – Норвегия

Фото: Olimpbet

Группа А. Шотландия – Норвегия. 20 ноября, 01:45 Астаны

Матч ничего не решает для обеих команд в плане результата. Шотландцы провели шикарный отборочный турнир, заняв второе место после Испании и обеспечив участие в финальном турнире Евро-2024. Норвежцы же, как это у них часто в последние годы бывает, делали все, что могут, но "опять чего-то не хватило".

В линии самого популярного букмекера Казахстана Olimpbet коэффициенты на исходы матча следующие: П1 – 2.08, Х – 3.32, П2 – 3.72.

Велика вероятность, что игра будет открытой и атакующей, как это чаще всего происходит с командами, на которые уже не давит необходимость "дать результат" и в составе которых есть множество классных исполнителей. Хозяева под управлением Стива Кларка в текущем розыгрыше так вообще рвут любые шаблоны, забивая не только со стандартов, как принято у шотландцев.

Шутка, но не без доли правды – шотландская команда реально прекрасна на чужой половине поля. Скотт Мактоминей, Каллум Макгрегор, Джон Макгинн, Энди Робертсон и другие звезды АПЛ и чемпионата Шотландии действительно имеют пресловутую игровую "химию" под управлением Кларка. Ну а у норвежцев в топ-форме Эрлинг Холанн, Мартин э́, Александер Сёрлот – парни, способные закусать оборону любого соперника.

В линии Olimpbet есть место варианту ставки на тотал (2,5) бол по коэффициенту 2.14.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны предлагает акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK". Помните об ответственной игре.

Читайте также

бокс
VI летняя спартакиада по боксу завершилась
Сакен Бибосынов
Боксер Сакен Бибосынов стал победителем Спартакиады
Сборная Казахстана поделилась фото из Словении перед матчем
Родион Снегирёв
Евро-2024 Грузия Испания Норвегия Шотландия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шейннис Паласиос
Мисс Вселенная-2023 стала представительница Никарагуа
Работникам госучреждений повысят зарплату с 2024 года
Работникам госучреждений повысят зарплату с 2024 года
Три знака зодиака, которым улыбнется удача в любви
самолет
Из Германии в Казахстан экстрадировали предполагаемую мошенницу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления