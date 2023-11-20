Сборная Казахстана ждет исторического финала со Словенией на пути к Евро-2024

Считанные часы остались до решающего исторического поединка за путевку на Чемпионат Европы-2024 между футбольными сборными Казахстана и Словении. Матч пройдет на поле наших соперников в ночь на 21 ноября, сообщает Zakon.kz.

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Эта встреча очень важна для обеих сборных: на кону поездка в Германию, выход в финальную часть Чемпионата Европы 2024 года. Практически все мировые СМИ уже назвали предстоящий матч "историческим финалом" для казахстанской национальной команды.

Подопечные Магомеда Адиева получили шанс пробиться на Евро-2024 со второго места в подгруппе H. Перед нашими футболистами стоит очень сложная задача: они должны обязательно обыграть лидера и фаворита группы – Словению. Хозяевам поля достаточно сыграть вничью.

Сборная Казахстана уже прибыла на место проведения матча и провела первую тренировку, а наставник команды Магомед Адиев поделился впечатлениями о будущей игре.

Словения и Казахстан пока сыграли всего лишь единожды за всю историю обеих сборных. 23 марта 2023 года наши футболисты уступили словенцам на "Астана Арене" со счетом 1:2.

Это был дебют казахстанской сборной в отборочном турнире Евро-2024. Однако после первой неудачи болельщики увидели целый ряд фееричных матчей в исполнении футболистов Магомеда Адиева.

Среди успехов сборной Казахстана – фантастическая победа над Данией, два успеха в матчах с Северной Ирландией, волевая гостевая виктория в поединке с Финляндией.

Перед поездкой в Словению казахстанская команда в отсутствие своих главных лидеров обыграла сборную Сан-Марино – 3:1.

Матч Словения – Казахстан пройдет на стадионе "Стожице" в Любляне, начало запланировано на 1:45 по времени Астаны.

Для обеих команд этот матч решающий. В нем определится обладатель второй путевки на Евро-2024 из группы H. Первую, набрав 22 очка, 17 ноября уже забрала сборная Дании, обыграв словенцев – 2:1.