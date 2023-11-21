Историческое событие: матч Казахстан – Словения стартовал в Любляне
Фото: скриншот с видео
Впервые сборная Казахстана находится в шаге от исторического события, выхода на Чемпионат Европы. Решающий матч против сборной Словении начался на выезде, в Любляне, сообщает Zakon.kz.
Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для
новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее
стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".
Поистине исторический матч начался в Любляне для казахстанской сборной. В шаге от участия в Евро-2024 наши футболисты отстаивают шанс на чужом поле. К тому же с серьезными потерями в составе: травмированы капитан сборной Асхат Тагыберген и лучший бомбардир "ястребов" Бахтиер Зайнутдинов.
Фото: пресс-служба Федерации футбола
В составе казахстанской сборной на поле вышли:
- Игорь Шацкий
- Ян Вороговский
- Нуралы Алип
- Александр Марочкин
- Сергей Малый
- Владимир Быстров
- Рамазан Оразов
- Исламбек Куат
- Абзал Бейсебеков
- Ислам Чесноков
- Максим Самородов
Свисток прозвучал в назначенное время, матч начался вовремя.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript