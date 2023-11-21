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Историческое событие: матч Казахстан – Словения стартовал в Любляне

Историческое событие: мачт Казахстан-Словения стартовал в Любляне Фото: скриншот с видео
Впервые сборная Казахстана находится в шаге от исторического события, выхода на Чемпионат Европы. Решающий матч против сборной Словении начался на выезде, в Любляне, сообщает Zakon.kz.

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Поистине исторический матч начался в Любляне для казахстанской сборной. В шаге от участия в Евро-2024 наши футболисты отстаивают шанс на чужом поле. К тому же с серьезными потерями в составе: травмированы капитан сборной Асхат Тагыберген и лучший бомбардир "ястребов" Бахтиер Зайнутдинов.


Историческое событие: мачт Казахстан-Словения стартовал в Любляне

Фото: пресс-служба Федерации футбола


В составе казахстанской сборной на поле вышли:

  • Игорь Шацкий
  • Ян Вороговский
  • Нуралы Алип
  • Александр Марочкин
  • Сергей Малый
  • Владимир Быстров
  • Рамазан Оразов
  • Исламбек Куат
  • Абзал Бейсебеков
  • Ислам Чесноков
  • Максим Самородов


Свисток прозвучал в назначенное время, матч начался вовремя.


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