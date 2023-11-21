"Барыс" уступил "Торпедо" в заключительном матче выездной серии

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" на выезде сыграл с нижегородским "Торпедо", сообщает Zakon.kz.

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Вне заявки на матч остались Даниил Апальков и Алихан Омирбеков. Их места заняли Энтони Камара и Михаил Рахманов. На скамейке остался сегодняшний именинник Эдвард Паскуале, в игру с первых минут вступил Андрей Шутов.



Хозяева вполне ожидаемо с первых же смен взвинтили темп, и на исходе второй минуты поединка счёт уже был открыт. Точным броском отметился Сергей Гончарук, который остался один на убойной позиции перед чужими воротами. Однако довольно быстро "Барыс" вернулся в игру, и Аркадий Шестаков, успешно сыгравший на добивании, прервал голевую засуху астанчан.

Второй отрезок целиком и полностью остался за "Торпедо". Точные броски Василия Атанасова, Максима Летунова в большинстве и Владислава Фирстова за две десятых секунды до сирены предопределили дальнейшее течение матча. В заключительной трети шайба Рудольфа Червени позволила гостям немного сократить разрыв, но уйти от третьего поражения подряд "Барыс" так и не смог.

"Торпедо" – "Барыс" 4:2 (1:1, 3:0, 0:1):

1:0 – 01:48 – Гончарук (Коваленко)

1:1 – 03:25 – Шестаков (Нургалиев, Муратов)

2:1 – 29:44 – Атанасов (Воронин)

3:1 – 37:55 – Летунов (Кручинин, Коваленко) ГБ

4:1 – 39:59 – Фирстов (Сизов, Конюшков)

4:2 – 51:23 – Червени (Старченко, Рымарев)

Вратари: Хуска – Шутов.