Дубль Шешко вывел Словению вперед уже в первом тайме в матче против Казахстана

Сегодня, 10 сентября 2024 года, в Любляне проходит матч Лиги наций УЕФА между сборными Казахстана и Словении. Игра проходит в рамках второго тура дивизиона B, сообщает Zakon.kz.

Словения активно начала встречу и уже на 23-й минуте нападающий Беньямин Шешко открыл счет, а спустя пять минут, на 28-й удвоил преимущество, оформив дубль​.

Этот матч является важным для обеих сборных, так как они борются за высокие позиции в группе 3. Ранее Казахстан сыграл вничью с Норвегией (0:0), а Словения разошлась миром с Австрией (1:1)​.

Жеребьевка Лиги наций 2024/25 прошла зимой в Париже. Сборная Казахстана, находясь в Лиге B, попала в 3 группу, где ее соперниками стали Австрия, Норвегия и Словения.

