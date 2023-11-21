ГОЛ: сборная Казахстана сравняла счет в мачте со Словенией
Фото: скриншот с видео
Первый гол в ворота противников забил Рамазан Оразов в начале второго тайма, тем самым сравняв счет в матче, сообщает Zakon.kz.
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На первых минутах второго тайма казахстанский футболист Рамазан Оразов забил первый гол в ворота сборной Словении в этой встрече.
Таким образом, счет в матче составляет 1:1.
Главное событие для казахстанского футбола проходит в эти минуты в Любляне, Словения: сборная Казахстана отстаивает свое право на участие в Евро-2024 впервые в истории.Первый гол в ходе встречи забили хозяева поля сборной Казахстана с пенальти в завершении первого тайма.
На поле эту возможность для страны отстаивают Шацкий, Малый, Алип, Быстров, Куат, Чесноков, Самородов, Вороговский, Оразов, Бейсебеков, Марочкин.
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