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Попытка №2: Казахстан сыграет с Грецией в плей-офф Евро-2024

Казахстан сыграет с Грецией в плей-офф Евро-2024 Фото: Instagram/kff_team
После завершения всех матчей группового квалификационного раунда Евро-2024 стал известен соперник сборной Казахстана в плей-офф отбора будущего европейского первенства. Через четыре месяца казахстанские футболисты встретятся с командой Греции, сообщает Zakon.kz.

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Согласно рейтингу сборных в Лиге наций, за одну из оставшихся путевок на чемпионат Европы 2024 года будут соперничать следующие пары:

  • Грузия – Люксембург;
  • Греция – Казахстан.

Полуфиналы пройдут 21 марта, а финал – 26 марта. Подопечные Магомеда Адиева встретятся с греческой сборной на поле соперника.

Футбол Евро-2024 Казахстан

Фото: Instagram/kff_team

Остальные путевки на Евро-2024 разыграют Босния и Герцеговина, Польша, Эстония, Финляндия, Украина, Исландия и Израиль. 


20 ноября завершились все игры отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года. По их итогам казахстанская команда упустила шанс напрямую заполучить путевку в Германию на будущий турнир. Сборная Казахстана в Любляне проиграла Словении со счетом 2:1 и осталась на четвертой позиции подгруппы H. Отбор прошли Дания и Словения. 

Будущий соперник Казахстана по плей-офф, команда Греции, – "крепкий орешек" европейского футбола. В активе у греков "золото" Евро-2004. Сейчас греческая национальная команда занимает 51-ю строчку рейтинга FIFA.

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