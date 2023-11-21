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Сборная Казахстана по ушу завоевала четыре медали на ЧМ-2023 в США

Ушу ЧМ-2023 4 награды Фото: Instagram/drs_kz
В американском Далласе (штат Техас) завершился 16-й чемпионат мира по ушу. Спортсмены национальной сборной Казахстана на этих соревнованиях сумели заработать четыре награды различного качества, сообщает Zakon.kz.

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Серебряная медаль мирового первенства 2023 года досталось Нурсултану Турсынкулову, который выступал в весовой категории свыше 90 кг. В шаге от финала данных состязаний остановились и довольствовались бронзовыми наградами казахстанцы: Акниет Марат (75 кг), Бексултан Коскенов (65 кг) и Ислам Каримов (56 кг).

Ушу ЧМ-2023 4 награды

Фото: Instagram/drs_kz

На 16-ый чемпионат мира в этом году прибыли около 800 спортсменов из более чем 80 стран. В общекомандном зачете Казахстан, наряду с хозяевами турнира, разместился на 16-ой позиции.

На прошлом мировом первенстве, который состоялся четыре года назад в китайском Шанхае, представители казахстанского ушу завоевали только одну бронзовую медаль. Тогда на третье место поднялся Ислам Каримов (52 кг).

Куандык Шынасилов
Казахстан США
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