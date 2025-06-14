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Спорт

Казахстанские шахматисты завоевали четыре медали на командном ЧМ в Лондоне

Шахматы, ЧМ, Лондон , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 23:13 Фото: Казахстанская федерация шахмат
Сборные Казахстана успешно выступили на командном чемпионате мира по рапиду и блицу, который проходит с 10 по 16 июня в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Казахстанской федерации шахмат, наши шахматисты завоевали четыре индивидуальные медали на турнире: два "серебра" и две "бронзы".

Серебряные медали в индивидуальном зачете достались Меруерт Камалиденовой (женская доска) и Исламу Айтену (доска любителя). "Бронзу" выиграли гроссмейстер Ринат Джумабаев и 10-летний Сулейман Нуракын, продемонстрировавший выдающуюся игру, несмотря на возраст. Он набрал 8,5 очка из 12 возможных.

Казахстан был представлен тремя командами – KazChess, Barys.kz и Rookies. Лидер команды Barys.kz Казыбек Ногербек показал высокий уровень, заработав 8 очков из 12 на первой доске, уверенно играя против ряда топ-гроссмейстеров. В одной из ключевых партий Денис Махнев из той же команды обыграл звезду Hexamind Chess Team Леньера Домингеса Переса (рейтинг 2708).

Команда Rookies, в которую вошли молодые и перспективные шахматисты, также продемонстрировала достойную борьбу. Ергали Сулеймен, чемпион мира-2025 по рапиду и блицу до 18 лет, обыграл венгра Чабу Балога (2609), выступавшего за Team Hungary.

Турнир проходит по формату 15+10 на шести досках, включая обязательное участие женщины и игрока-любителя (с рейтингом ниже 2000). В этом году в соревнованиях участвуют 52 команды. Победителем в рапиде стала Team MGD1 из Индии, второе место заняла интернациональная Hexamind Chess Team, "бронза" – у команды Freedom, за которую выступал экс-чемпион мира Вишванатан Ананд.

С 14 июня участники переходят к блиц-турниру. KazChess и Barys.kz продолжат выступление в группе D, а Rookies сыграют в группе C. В числе соперников – сборные Узбекистана, Германии и победители рапида.

А ранее Анна Данилина пробилась в финал престижного турнира в Лондоне. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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