Бронзовые призеры последнего мундиаля завоевали путевку на Евро-2024

Сборная Хорватии по футболу, которая является бронзовым медалистом ЧМ-2022, заработала себе место на европейском первенстве будущего года в Германии, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Это случилось накануне после завершения квалификационных матчей Евро-2024 в подгруппе D. Команда Златко Далича на своей арене с минимальным счетом победила Армению – 1:0, и гарантировала себе второе место в группе, а с ней и прямую путевку на Чемпионат Европы 2024 года. Уэльс, который также претендовал на поездку в Германию, сыграл вничью дома с Турцией – 1:1.





Фото: Instagram/hns_cff

Таким образом, бронзовые призеры катарского чемпионата мира выступят на будущем Евро шестой раз подряд.



Тем временем накануне состоялся ряд товарищеских матчей. Хозяйка будущего европейского первенства, Германия, на выезде проиграла Австрии со счетом 2:0. Сборная Польши с таким же результатом была сильнее Латвии. А Ирландия и Новая Зеландия разошлись миром –1:1.

Финальная стадия Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

