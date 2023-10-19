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Франция возглавила список фаворитов Евро-2024 по футболу

Сборную Франции признали фаворитом предстоящего Евро-2024 Фото: Instagram/equipedefrance
Сборную Франции, двукратного чемпиона мира и Европы, объявили главным кандидатом на золотые медали будущего европейского первенства по футболу, которое пройдет в Германии, сообщает Zakon.kz.

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Издание Goal поставило французскую сборную на первое место в списке фаворитов Чемпионата Европы 2024 года. В топ-5 кандидатов на чемпионство также вошли команды Англии, Португалии, Испании и Бельгии. Далее в списке следуют Германия, Австрия, Шотландия, Турция и Венгрия. 

Футбол Фавориты Евро-2024

Фото: Instagram/nzs_si

Топ-15 списка претендентов на победу в Евро-2024 замыкает команда Словении. Сейчас она лидирует в отборочной подгруппе H, где играет Казахстан. Впереди словенцев – Албания, Словакия, Нидерланды и еще один соперник казахстанской дружины – Дания. Исход встречи между Данией и Словенией решит, кто выйдет на первое место в подгруппе H. Матч пройдет 17 ноября. 

Футбол Фавориты Евро-2024

Фото: Instagram/azzurri

Рейтинг фаворитов будущего немецкого чемпионата закрывает сборная Италии, обладатель золотых медалей Евро-2020. "Скуадра Адзурри" пропустила вперед Сербию, Чехию, Швейцарию и Хорватию.

В финале последнего европейского первенства, который прошел на знаменитом британском стадионе "Уэмбли", Италия по пенальти обыграла Англию – 3:2 (основное время – 1:1). Тогда итальянцы второй раз в истории завоевали титул лучшей команды Европы (впервые они стали чемпионами в 1968 году).

17 октября в Хельсинки сборная Казахстана обыграла Финляндию в матче отборочного турнира Чемпионата Европы-2024 по футболу со счетом 2:1.

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