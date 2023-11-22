Молодые казахстанцы добились небывалого успеха на Чемпионате Азии по дзюдо

В Ташкенте (Узбекистан) завершился Чемпионат Азии-2023 по дзюдо среди юниоров. На нем юные казахстанцы завоевали 11 медалей. Подобных результатов наши молодые дзюдоисты раньше никогда не демонстрировали, сообщает Zakon.kz.

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На татами Ташкента казахстанские юниоры завоевали пять наград высшего достоинства. Гимн Казахстана звучал в честь Талгата Орынбасара, Жанарыса Рахметкали, Адилета Алмата, Нуржана Бисенова и Нурайлым Сарсенбек.





Фото: Instagram/kaz_judoteam

Серебряных медалей азиатского первенства удостоились Мухаммед Али Мавлидов и Гульнур Баханова.





Фото: Instagram/kaz_judoteam

На третью ступень пьедестала почета юниорского чемпионата Азии-2023 поднялись казахстанцы Алдияр Каргулов, Аружан Ережепова, Дана Абдирова и Карина Такиева.





Фото: Instagram/kaz_judoteam

Казахстанские дзюдоисты уже вернулись на Родину. В общекомандном зачете Казахстан занял второе место, пропустив вперед хозяев татами, представителей Узбекистана, в активе которых 16 наград. Призовую тройку замкнули молодые спортсмены Кыргызстана с семью медалями.

Ранее сообщалось, что казахстанские дзюдоисты лидировали на ЧМ-2023 среди ветеранов.