Молодые казахстанцы добились небывалого успеха на Чемпионате Азии по дзюдо
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На татами Ташкента казахстанские юниоры завоевали пять наград высшего достоинства. Гимн Казахстана звучал в честь Талгата Орынбасара, Жанарыса Рахметкали, Адилета Алмата, Нуржана Бисенова и Нурайлым Сарсенбек.
Фото: Instagram/kaz_judoteam
Серебряных медалей азиатского первенства удостоились Мухаммед Али Мавлидов и Гульнур Баханова.
Фото: Instagram/kaz_judoteam
На третью ступень пьедестала почета юниорского чемпионата Азии-2023 поднялись казахстанцы Алдияр Каргулов, Аружан Ережепова, Дана Абдирова и Карина Такиева.
Фото: Instagram/kaz_judoteam
Казахстанские дзюдоисты уже вернулись на Родину. В общекомандном зачете Казахстан занял второе место, пропустив вперед хозяев татами, представителей Узбекистана, в активе которых 16 наград. Призовую тройку замкнули молодые спортсмены Кыргызстана с семью медалями.
Ранее сообщалось, что казахстанские дзюдоисты лидировали на ЧМ-2023 среди ветеранов.