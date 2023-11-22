Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Молодые казахстанцы добились небывалого успеха на Чемпионате Азии по дзюдо

Казахстанские дзюдоисты-юниоры добились небывалого успеха на ЧА-2023 Фото: Instagram/kaz_judoteam
В Ташкенте (Узбекистан) завершился Чемпионат Азии-2023 по дзюдо среди юниоров. На нем юные казахстанцы завоевали 11 медалей. Подобных результатов наши молодые дзюдоисты раньше никогда не демонстрировали, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

На татами Ташкента казахстанские юниоры завоевали пять наград высшего достоинства. Гимн Казахстана звучал в честь Талгата Орынбасара, Жанарыса Рахметкали, Адилета Алмата, Нуржана Бисенова и Нурайлым Сарсенбек.

Дзюдо ЧА 5 золотых медалей

Фото: Instagram/kaz_judoteam

Серебряных медалей азиатского первенства удостоились Мухаммед Али Мавлидов и Гульнур Баханова.

Дзюдо ЧА 5 золотых медалей

Фото: Instagram/kaz_judoteam

На третью ступень пьедестала почета юниорского чемпионата Азии-2023 поднялись казахстанцы Алдияр Каргулов, Аружан Ережепова, Дана Абдирова и Карина Такиева.

Дзюдо ЧА 5 золотых медалей

Фото: Instagram/kaz_judoteam

Казахстанские дзюдоисты уже вернулись на Родину. В общекомандном зачете Казахстан занял второе место, пропустив вперед хозяев татами, представителей Узбекистана, в активе которых 16 наград. Призовую тройку замкнули молодые спортсмены Кыргызстана с семью медалями.

Ранее сообщалось, что казахстанские дзюдоисты лидировали на ЧМ-2023 среди ветеранов.

Читайте также

Olimpbet предлагает аналитику к самым интересным матчам среды в КХЛ
Olimpbet предлагает аналитику к самым интересным матчам среды в КХЛ
Жансая Абдумалик келин ответ
Жансая Абдумалик задумалась о качествах идеальной невестки
Футбол Рекорд Евро-2024
Роналду со своей сборной установил рекорд отбора Евро-2024
Куандык Шынасилов
Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают зарплату с 1 сентября
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления