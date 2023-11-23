Францию назвали главным фаворитом Чемпионата Европы 2024 по футболу
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По мнению GOAL, коллектив Дидье Дешама больше всех имеет шансы на "золото" Чемпионата Европы 2024 года.
В рейтинг фаворитов вошла 21 сборная, которые предварительно уже прошли квалификацию Евро-2024. Исключением стали три команды, которые будут определены в ходе весенних матчей плей-офф, где также числится казахстанская дружина. Подопечные Магомеда Адиева 21 марта на выезде сразятся за выход в финал плей-офф с представителями Греции.
Фото: Instagram/kff_team
Вслед за Францией в списке кандидатов на чемпионство в топ-10 идут Португалия, Испания, Англия, Бельгия, Австрия, Венгрия, Турция, Албания и Нидерланды.
Фото: Instagram/azzurri
Действующие чемпионы Европы, команда Италии, открывает следующую таблицу, куда вошли остальные 11 сборных будущего турнира. За "Скуадра Адзурри" следуют Хорватия, Румыния, Шотландия, Германия, Дания, Словакия, Словения, Швейцария, Сербия и Чехия.
Европейское первенство пройдет на 10 стадионах Германии в период с 14 июня по 14 июля 2024 года. Жеребьевка Евро-2024 состоится 2 декабря.