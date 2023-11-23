ФК "Тобол" объявил об уходе директора Андрея Канчельскиса

Долгие слухи о скором уходе известного футбольного функционера Андрея Канчельскиса из костанайского клуба "Тобол" 23 ноября наконец воплотились в реальность, сообщает Zakon.kz.

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Новость об уходе российского специалиста и экс-игрока "Манчестер Юнайтед" распространила пресс-служба ФК "Тобол".

Реформы в "Тоболе" начались сразу после финала Кубка Казахстана-2023, который достался костанайской команде после победы над чемпионом страны "Ордабасы" – 1:0. После того памятного матча ушел в отставку сербский тренер Милич Чурчич. И вот второй уход – уже в лице генерального директора Андрея Канчельскиса.

54-летний экс-игрок "Манчестер Юнайтед" проработал в должности директора ФК "Тобол" всего четыре месяца, хотя его предварительное соглашение с клубом был рассчитано до конца 2023 года.



"Тобол" в этом сезоне закончил чемпионат КПЛ на восьмой позиции, неплохо выступил в Лиге конференций УЕФА, и напоследок стал победителем Кубка республики, за что получил путевку в Лигу Европы на будущий год.