Марафон "Барыса" и визит лидера в Нижний Новгород

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"Барыс" (Астана) – "Салават Юлаев" (Уфа). 16 января, 19:30 (время Астаны)

Если перед предыдущей игрой в "регулярке" против "Лады" "Барыс" отдыхал шесть дней, то между финальной сиреной во встрече с волжанами и стартовым вбрасыванием в матче казахстанской команды с "Салаватом Юлаевым" не пройдет и суток.



Хорошо еще, что астанчанам никуда не придется переезжать из родного города, ведь уфимцев, как и тольяттинцев днем ранее, "барсам" предстоит принять на своем льду.

В любом случае, полностью восстановиться от сражения с "Ладой" хоккеистам "Барыса" вряд ли удастся, прежде всего – психологически, ведь любое поражение, особенно "сухое" (0:3), положительных эмоций не добавляет.

А тут еще коллектив Олега Болякина ожидает битва с соперником, которому клуб из Астаны уступил во всех трех очных встречах сезона-2023/24. Сможет ли "Барыс" зацепить хотя бы очко у "юлаевцев" в этой "регулярке"?

Эксперты Olimpbet очень сильно в этом сомневаются. Победитель матча: "Барыс" – 2.84, "Салават Юлаев" – 1.42. А вероятность овертайма в астанинской игре букмекером № 1 в Казахстане оценивается кэфом 4.21.

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"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Металлург" (Магнитогорск). 16 января, 22:00

Фото: оlimpbet

Нижегородцы заметно сдали в последнее время, потерпев три поражения в четырех матчах, причем все они оказались крупными: от минского "Динамо" (2:5), ЦСКА (2:7) и "Динамо" московского (1:6). Единственная победа на этом отрезке пришлась на повторную встречу с коллективом из столицы Беларуси, зато она вышла "сухой" – 3:0.

"Торпедо" выпало из числа сеяных команд Запада, застряв в середине таблицы конференции. Чего не скажешь о "Металлурге", который сейчас лидирует не только на Востоке, но и во всей Континентальной хоккейной лиге.

"Магнитка" исправно набирает очки в восьми встречах подряд, при этом лишь в одной из них "лисы" их потеряли, уступив пятого января «Нефтехимику» в овертайме. В предыдущей игре "сталевары" под орех разделали в Москве "Спартак" 5:2, который сам еще недавно был первым в КХЛ.

Но вот "торпедовцам" в первом очном противостоянии текущего регулярного первенства "Металлург" уступил, причем на родном льду, проиграв седьмого декабря 2:3. Чем завершится ответная встреча между этими соперниками? Удастся ли магнитогорцам взять реванш за обидное домашнее поражение?

Аналитики Olimpbet полагают, что у команды Андрея Разина неплохие перспективы для этого. Победитель матча: "Торпедо" – 2.03, "Металлург" – 1.78. При этом самый популярный букмекер страны верит, что в этом матче красный свет за воротами будет зажигаться не менее пяти раз: Тот (4.5) М – 2.2, Б – 1.63.

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