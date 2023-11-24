Казахстану надо выиграть две выездные игры на пути к Евро-2024 по футболу

Накануне в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка, по итогам которой определены сборные, кому доверено принять у себя дома финальные матчи плей-офф Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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К сожалению, в этот список финальных городов не попала Астана. По результатам жеребьевки победитель встречи "Грузия – Люксембург" станет хозяином поля в финале по "Пути C". Отсюда можно сделать вывод, что лучший в паре "Греция – Казахстан" поедет оспаривать путевку на Чемпионат Европы-2024 на гостевой арене.

Здесь уже несложно догадаться, что задача у казахстанской сборной очень сложная. Чтоб попасть в Германию, на финальную часть европейского первенства, нам нужно обыграть сначала в Афинах 21 марта команду Греции. Затем также в гостях 26 марта переиграть победителя матча Грузия – Люксембург.

На оставшиеся две путевки Евро-2024 претендуют 8 команд. По "Пути А" сыграют Уэльс – Финляндия и Польша – Эстония. В сетке "Пути В" сыграют Босния и Герцеговина – Украина плюс Израиль – Исландия.

Европейское первенство пройдет на 10 стадионах Германии в период с 14 июня по 14 июля 2024 года. Жеребьевка Евро-2024 состоится 2 декабря.

