Опубликован рейтинг самых дорогих сборных, которые не поедут на Евро-2024

Рейтинг самых дорогостоящих сборных, которые не сумели квалифицироваться на финальную стадию Чемпионата Европы 2024 года, возглавила Норвегия, сообщает Zakon.kz.

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Па версии Transfermarkt, коллектив одного из лучших форвардов мира Эрлинга Холанда стоит на первом месте списка сборных, которым не повезло с поездкой на Евро-2024. По оценке экспертов, суммарная стоимость всех игроков норвежской команды составила 335,4 млн евро. Еще три европейские сборные могут похвастаться своим дорогим составом, но это им не помогло с поездкой в Германию. Сюда вошли: Швеция – 206,9 млн евро, Ирландия – 161,6 млн, а также Россия – 157,3 млн, которая вовсе отстранена от международных турниров.





Фото: rfs.ru

Далее в список топ-10 вошли следующие страны: Северная Македония – 54,4 млн, Косово – 51,1 млн, Черногория – 46,8 млн, Болгария – 36,4 млн, Армения – 34,6 млн и Северная Ирландия – 32,2 млн евро.

Стоит подчеркнуть, что вышеуказанный рейтинг может еще пополниться весной 2024 года, когда пройдут матчи плей-офф будущего Евро. Там за три путевки на финальную часть турнира поспорят 12 команд, в числе которых и сборная Казахстана.