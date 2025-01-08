Фристайлистка Городко стала трехкратной чемпионкой мира среди юниоров
Фото: Instagram/qaz_team_official
8 января в Алматы казахстанская спортсменка Анастасия Городко завоевала свою третью золотую медаль в истории мировых первенств среди юниоров, сообщает Zakon.kz.
На юниорском ЧМ-2025, который в эти дни проходит на склонах горнолыжного курорта "Шымбулак", Анастасия стала лучшей в параллельном могуле. В решающей попытке наша фристайлистка обогнала американку Риз Чапделайн.
Бронзовая медаль турнира досталась другой американской спортсменке – Эбби Макларнон.
Три года назад на ЧМ в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия) Городко выиграла параллельный могул. На мировом первенстве 2024 года, там же в Италии, она стала победителем в могуле.
Также стоит отметить, что это вторая награда Анастасии на нынешних алматинских состязаниях. Накануне она удостоилась второго места в индивидуальных соревнованиях в могуле.
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