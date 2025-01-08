Фристайлистка Городко стала трехкратной чемпионкой мира среди юниоров

8 января в Алматы казахстанская спортсменка Анастасия Городко завоевала свою третью золотую медаль в истории мировых первенств среди юниоров, сообщает Zakon.kz.

На юниорском ЧМ-2025, который в эти дни проходит на склонах горнолыжного курорта "Шымбулак", Анастасия стала лучшей в параллельном могуле. В решающей попытке наша фристайлистка обогнала американку Риз Чапделайн.

Бронзовая медаль турнира досталась другой американской спортсменке – Эбби Макларнон.

Три года назад на ЧМ в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия) Городко выиграла параллельный могул. На мировом первенстве 2024 года, там же в Италии, она стала победителем в могуле.

Также стоит отметить, что это вторая награда Анастасии на нынешних алматинских состязаниях. Накануне она удостоилась второго места в индивидуальных соревнованиях в могуле.