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"Ливерпуль" не проигрывает в чемпионате АПЛ уже 15 матчей подряд

Ливерпуль довел свою беспроигрышную серию в АПЛ до 15 матчей Фото: Instagram/liverpoolfc
Футбольный клуб "Ливерпуль" довел свою серию беспроигрышных поединков в Английской премьер-лиге до 15, обыграв лондонский "Челси" со счетом 4:1, сообщает Zakon.kz.

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Подопечные Юргена Клоппа уже четыре месяца не знают поражений в АПЛ. Последний раз "мерсисайдцы" проигрывали в нынешнем английском первенстве 30 сентября 2023 года, когда в гостях уступили "Тоттенхему" – 1:2. С того момента ни одна команда не смогла одолеть "Ливерпуль" на уровне АПЛ. "Красные" добились десяти побед и пять игр провели вничью.

Команда Клоппа выиграла семь из восьми последних встреч. Очередной их жертвой накануне стали "аристократы", которых "Ливерпуль" разгромил со счетом 4:1 в 22-м туре АПЛ.


Победу хозяевам на "Энфилде" принесли Диогу Жота, Конор Брэдли, Доминик Собослаи и Луис Фернандо Диас. Голом престижа у гостей отметился Кристофер Нкунку.

Положительная серия "Ливерпуля" в АПЛ может завершиться 4 февраля, когда команда в гостях сразится с лондонским "Арсеналом".

Сейчас "красные" находятся на самом верху турнирной таблицы английского чемпионата с 51 очком в активе. Основные преследователи "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Арсенал", отстают на пять баллов.

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