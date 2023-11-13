Московский экзамен для "Нефтехимика" и битва обитателей дна в Сочи

"Сочи" и "Витязь" выступают в одной конференции, поэтому в течение сезона должны встретиться четыре раза. Однако в текущей "регулярке" они между собой отношения пока не выясняли.

А вот в минувшем сезоне все четыре очных дуэли остались за подмосковным коллективом. Черноморцы вообще не могут выиграть у "Витязя" на протяжении семи последних встреч, причем всего раз в течение этой серии "леопарды" уступили в овертайме, во всех остальных случаях терпели поражения в основное время.



