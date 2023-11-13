Московский экзамен для "Нефтехимика" и битва обитателей дна в Сочи
Фото: Olimbet
13 ноября в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги состоятся два матча: ЦСКА – "Нефтехимик" и ХК "Сочи" – "Витязь".
ЦСКА (Москва) – "Нефтехимик" (Нижнекамск). 13 ноября, 22:30 (время Астаны)
Клубы из Москвы и Нижнекамска несопоставимы ни по возможностям, ни по достижениям. Достаточно сказать, что "Нефтехимик" ни разу в своей истории не преодолевал барьер первого раунда плей-офф, тогда как ЦСКА – действующий обладатель Кубка Гагарина – трофея, который эта команда выигрывала трижды.
Тем не менее очные матчи между "армейцами" и "химиками", как ни странно, зачастую отличаются упорством: из десяти последних личных встреч ровно в половине соперникам не хватало основного времени, чтобы определить сильнейшего. Так было и в обоих матчах прошлого сезона, когда противники обменялись домашними победами в овертайме.
Правда, уже в этом регулярном первенстве ЦСКА одержал над "Нефтехимиком" уверенную победу со счетом 5:1, причем в Нижнекамске. На этот же раз "армейцы" будут принимать коллектив Олега Леонтьева на своей территории.
Несмотря на три поражения ЦСКА в чемпионате кряду, аналитики Olimpbet считают "армейцев" безоговорочными фаворитами домашней встречи с гостями из Татарстана. Победитель матча: ЦСКА – 1.34, "Нефтехимик" – 3.23. А вот вероятность дополнительного времени самый щедрый букмекер Казахстана оценивает крайне невысоко, кэфом 4.7.
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Фото: Olimbet
ХК "Сочи" (Сочи) – "Витязь" (Московская область). 13 ноября, 22:30
Очередную игровую неделю в Континентальной хоккейной лиге открывает встреча с не самой громкой вывеской: "Сочи" – "Витязь". Оба клуба не входят в кубковую восьмерку Западной конференции, однако это не значит, что встреча между ними будет неинтересной.
Напротив, есть все основания ожидать от матча "леопардов" с "богатырями" обилия опасных моментов и града голов, ведь эти команды уже перевалили рубеж в сотню пропущенных шайб в регулярном первенстве. А в играх с участием сочинцев красный свет за воротами загорается в среднем чаще шести раз – это второй показатель в лиге после лидера КХЛ, московского "Спартака".
"Сочи" и "Витязь" выступают в одной конференции, поэтому в течение сезона должны встретиться четыре раза. Однако в текущей "регулярке" они между собой отношения пока не выясняли.
А вот в минувшем сезоне все четыре очных дуэли остались за подмосковным коллективом. Черноморцы вообще не могут выиграть у "Витязя" на протяжении семи последних встреч, причем всего раз в течение этой серии "леопарды" уступили в овертайме, во всех остальных случаях терпели поражения в основное время.
Вот и сейчас эксперты Olimpbet не считают ХК "Сочи" фаворитом противостояния с "богатырями", хотя коллектив Дмитрия Кокорева находится выше в таблице и будет играть на родном льду. Победитель матча: "Сочи" – 1.95, "Витязь" – 1.85. При этом самый надежный букмекер страны не особо верит в то, что в матче на стадионе "Большой" будет заброшено больше шести шайб: Тотал (6.5) бол – 2.98.
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