Продолжится ли каталонская сказка?

Olimpbet предлагает аналитику к матчам чемпионатов Испании и Италии.

Ла Лига. 14-й тур. "Жирона" (Жирона) – "Атлетик" (Бильбао). 28 ноября, 02:00 (время Астаны).

"Жирона" – скромный представитель каталонского региона. Долгие годы она находится в тени не только соседей из "Барселоны", но и "Эспаньола", который ныне не блещет даже в Сегунде, втором по силе испанском дивизионе.

В пяти предыдущих матчах чемпионата коллектив Анхеля Мичела выбил максимум очков – 15 из 15-ти возможных, благодаря чему остается главным возмутителем спокойствия сезона в Примере, ведя борьбу за единоличное лидерство с самим мадридским "Реалом".

Продолжить свое победоносное шествие "бело-красные" постараются и в домашнем матче с "Атлетиком" из Бильбао – соперником, возможно, и не самым топовым, но очень и очень опасным, традиционно не признающим авторитетов.

Прямо сейчас в активе каталонцев на десять очков больше, чем у басков. К тому же "Жирона" выиграла оба очных матча предыдущего сезона. Вот и на этот раз аналитики Olimpbet видят "Жирону", пусть и не безоговорочным, но фаворитом ближайшей встречи: П1 – 2.27, Х – 3.69, П2 – 3. Самый надежный букмекер страны отдает небольшое предпочтение хозяевам и по угловым: П1 – 1.96, Х – 6.6, П2 – 2.23.

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Фото: olimpbet

Серия А. 13-й тур. "Болонья" (Болонья) – "Торино" (Турин). 28 ноября, 01:45

Уступив в минувшем туре в гостях "Фиорентине" (1:2), "Болонья" прервала свою впечатляющую беспроигрышную серию в чемпионате Италии, растянувшуюся на десять матчей.

"Торино" неделю назад также недосчитался очков, сыграв на выезде вничью с "Монцей" (1:1). С другой стороны, "быки" не проигрывают уже три тура подряд и наверняка думают о том, чтобы продолжить подъем по таблице, ведь в случае победы в Болонье они смогут обогнать своих ближайших соперников.

"Болонье" же выигрыш вообще позволит ворваться в еврокубковую зону. Да и новую удачную серию команда Тьяго Мотты не прочь начать именно с матча против "гранатовых".

Фаворита в сражении приблизительно равных по силе противников определить непросто, о чем красноречиво свидетельствует и статистика: из десяти предыдущих очных дуэлей ровно половина завершилась мирным исходом. Правда, в минувшем сезоне соперники обменялись домашними победами.

Эксперты Olimpbet полагают, что и в ближайшей встрече между "Болоньей" и "Торино" у хозяев шансов на благоприятный исход заметно больше: П1 – 2.43, Х – 3.06, П2 – 3.26. Кроме того, букмекер № 1 в Казахстане склоняется к тому, что матч на стадионе "Ренато Далль'Ара" с большой долей вероятности будет "низовым": Тот (2.5) М – 1.57, Б – 2.36.

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