Шесть команд претендуют на победу в финале бразильского футбольного чемпионата

Очень интересным образом складывается окончание нынешнего первенства Бразилии по футболу. Сразу шесть клубов претендуют на "золото", и все это происходит за три тура до конца сезона, сообщает Zakon.kz.

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Все шесть команд имеют неплохие шансы на чемпионство в нынешнем сезоне. Обладателей шестого места от лидера турнирной таблицы отделяют всего четыре очка. Эксперты считают главными претендентами на золотые медали действующих чемпионов Бразилии, футболистов "Палмейраса", которые стремятся завоевать трофей второй год подряд.

Подопечные португальца Абела Феррейру, которого хотят сделать самым высокооплачиваемым тренером мира, сейчас идут на первом месте таблицы бразильского первенства (63 очка).

Одинаковое количество очко (63) с "Палмейрасом" также имеет еще один популярный клуб Бразилии – "Фламенго". Призовую тройку замыкает "Ботафого", который отстает на одно очко от двух лидеров. Далее располагаются "Атлетико Минейро" (60), "Брагантино" (59) и "Гремио" (59).

С каждым последующим туром бразильского чемпионата, а их осталось всего лишь три, шансы на победу у претендентов из вышеуказанного списка будут уменьшаться.

В 36-м туре главный матч пройдет между "Фламенго" и "Атлетико Минейро". Завершится чемпионат Бразилии 7 декабря.