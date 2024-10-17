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"Астана" вплотную приблизилась к призовой тройке команд КПЛ-2024

Футбол Победа ЧРК, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 12:21 Фото: Instagram/fca.astana
Всего лишь 4 тура осталось до завершения очередного казахстанского чемпионата по футболу среди команд Премьер-лиги. На данный час на "золото" нынешнего сезона претендуют 5 клубов, в числе которых и столичная "Астана", сообщает Zakon.kz.

16 октября подопечные Григория Бабаяна сделали еще один шаг на пути к высшим медалям нынешнего сезона. Они в перенесенном матче 22 тура обыграли в Алматы карагандинский "Шахтер" со счетом 3:0.

"Астаначане" уже в первом тайме сделали неплохой задел для общего успеха, отличились Марин Томасов и Джеффри Чинеду. После перерыва успех столичного коллектива закрепил Назми Грипши.


Одержав 10 победу в нынешнем чемпионате, "Астана" набрала 34 очка и располагается на пятой позиции таблицы КПЛ-2024. Команду Бабаяна от третьей строчки, где располагается "Елимай", отделяет три очка. 

И теперь серебряных призеров прошлого сезона ожидает визит на этой неделе именно в Семей, где они 20 октября встретятся с "Елимаем".    

Пока "Астана" пробивается на верхние ступени таблицы, там неплохо себя чувствует действующий чемпион страны "Ордабасы" (39 баллов).

ФК "Актобе" (37) благодаря недавней победе над "Кайратом" сохранил еще шансы на титул текущего сезона.

В предстоящем 23-м туре КПЛ, игры которого пройдут 19 и 20 октября, особый интерес также вызывает противостояние "Тобола" и "Ордабасы" в Костанае. 

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