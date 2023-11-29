Магомед Адиев открыл футбольное поле в Шымкенте

29 ноября в Шымкенте прошло открытие третьего обновленного футбольного поля в рамках программы "Алаң", где в качестве одного из почетных гостей был приглашен наставник сборной Казахстана Магомед Адиев, сообщает Zakon.kz.

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Масштабной реконструкции подверглось поле на стадионе "Цементник" в городе Шымкент, где тренируются юношеские команды футбольного центра "Ордабасы", передает пресс-служба КФФ. В честь торжественного мероприятия состоялась открытая тренировка главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева для юных футболистов.





Фото: kff.kz

Наставник национальной сборной раздал автографы детям и поздравил жителей Шымкента с дебютным завоеванием ФК "Ордабасы" золотых медалей КПЛ-2023. Также юные футболисты получили памятные подарки.





Фото: kff.kz

Всего в рамках программы "Алаң", которая запущена летом 2023 года в рамках исполнения поручения главы государства по развитию массового спорта, по данному проекту запланирована реновация 20 футбольных полей в республике. Поле в Шымкенте стало третьим по счету. Ранее были реконструированы поля на территории ДЮСШ №2 в городе Актобе и стадион в селе Балпык би Жетысуйской области.



Программа рассчитана на три года и проходит при поддержке УЕФА.