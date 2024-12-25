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Спорт

Магомед Адиев сделал заявление о возвращении в сборную Казахстана на место Черчесова

Магомед Адиев сделал заявление о возвращении в сборную Казахстана на место Черчесова, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 07:45 Фото: Instagram/magomedadiev
Экс-наставник сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев дал комментарий насчет потенциально возможного возвращения в сборную Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, он опроверг это утверждение.

"Нет, абсолютно никаких предложений не было. Некорректно рассуждать, вернулся я бы или нет при работающем тренере. Я желаю Черчесову принять лучшее для себя предложение, которое станет для него лучшим решением. По теме возвращения, если будет любое предложение, не только от сборной, даже из России, то я рассмотрю", – приводит слова Адиева.

В 2024 году Казахстан под руководством Станислава Черчесова выиграл только один матч из одиннадцати. Команда одержала победу над Туркменистаном со счетом 2:0 в середине марта в товарищеской встрече. Также на ее счету 9 поражений и одна ничья.

В качестве главного тренера за свою карьеру Магомед Адиев возглавлял "Легион Динамо", "Анжи", "Чайку", "Шахтер" из Караганды, сборную Казахстана и "Ахмат".

Адиев покинул "Ахмат" в сентябре этого года, достигнув договоренности о расторжении контракта с командой.

Ранее КФФ выступила с заявлением по поводу Станислава Черчесова.

Аксинья Титова
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