Магомед Адиев назвал стартовый состав сборной Казахстана на матч с Финляндией
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Важный и ответственный матч отборочного цикла чемпионата Европы-2024 между Финляндией и Казахстаном начнется через считанные минуты на Олимпийской арене в Хельсинки. Сборная Казахстана будет выглядеть следующим образом:
К старту этого матча часу оба коллектива имеют в своем активе 12 очков. Финляндия расположилась на третьей позиции в турнирной таблице группы Н, а Казахстан находится одной строкой ниже. Мы уступаем финнам по дополнительным показателям.
В прошедшем туре казахстанцы проиграли в гостях Дании – 1:3, а Финляндия также на выезде уступила Словении – 0:3.
Матч между Финляндией и Казахстаном пройдет 17 октября, начало в 22:00 по времени Астаны.