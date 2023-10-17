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Магомед Адиев назвал стартовый состав сборной Казахстана на матч с Финляндией

Футбол Отбор Евро-2024 Фото: Instagram/kff_team
Наставник казахстанской футбольной дружины Магомед Адиев объявил список 11 игроков, который выйдут в стартовом составе на отборочный поединок Евро-2024 со сборной Финляндией, сообщает Zakon.kz.

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Важный и ответственный матч отборочного цикла чемпионата Европы-2024 между Финляндией и Казахстаном начнется через считанные минуты на Олимпийской арене в Хельсинки. Сборная Казахстана будет выглядеть следующим образом:

К старту этого матча часу оба коллектива имеют в своем активе 12 очков. Финляндия расположилась на третьей позиции в турнирной таблице группы Н, а Казахстан находится одной строкой ниже. Мы уступаем финнам по дополнительным показателям. 

В прошедшем туре казахстанцы проиграли в гостях Дании – 1:3, а Финляндия также на выезде уступила Словении – 0:3.

Матч между Финляндией и Казахстаном пройдет 17 октября, начало в 22:00 по времени Астаны.

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