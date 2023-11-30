В Лиге чемпионов УЕФА остались четыре путевки для выхода в плей-офф

По итогам матчей второго дня 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу стали известны еще две команды, которые стали участниками плей-офф. К данному моменту определены 12 из 16 возможных коллективов, которые поведут дальше борьбу за престижный трофей, сообщает Zakon.kz.

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Накануне путевки в плей-офф Лиги чемпионов от группы В оформили "Арсенал" (Лондон) и ПСВ (Эйндховен), которые не оставили шансов "Лансу" и "Севилье". Англичане и голландцы заняли первое и второе место в своей подгруппе. "Лансу" и "Севилье" остается бороться за место в плей-офф Лиги Европы.

Фото: Instagram/psv

Таким образом, к данной минуте определены 12 команд, которые ждут окончания матчей групповой стадии, чтобы дальше реализовать свои планы в раунде плей-офф. За трофей Лиги чемпионов борьбу продолжат: "Реал", "РБ Лейпциг", "Атлетико", "Барселона", "Боруссия", "Лацио", "МанСити", "Бавария", "Интер", "Реал Сосьедад", "Арсенал" и ПСВ.

За оставшиеся четыре путевки в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы претендуют ряд знаменитых команд. В число кандидатов вошли: "Копенгаген", "Галатасарай", "МЮ", "Наполи", "Брага", ПСЖ, "Ньюкасл", "Милан", "Порто" и "Шахтер".

Заключительный, 6-й тур группового раунда Лиги чемпионов УЕФА состоится 12-13 декабря.