Выбраны лучшие игроки в истории испанского и немецкого футбола
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Эксперты FourFourTwo поставили нынешнего наставника "Барсы" Хави на первое место в списке 10 лучших игроков в истории испанского футбола. За ним следуют Андрес Иньеста, Икер Касильяс, Давид Вилья, Серхио Рамос, Серджи Бускетс, Рауль, Карлес Пуйоль, Жерар Пике и Хаби Алонсо.
Фото: Instagram/franzbeckenbauer
Легендарный Франц Беккенбауэр заслуженно встал во главе рейтинга лучших немецких футболистов. 78-летнего ветерана по праву считают одним из лучших защитников XX века, в 1974 году он завоевал "золото" мирового первенства.
Беккенбауэр в списке "топов" обогнал Герда Мюллера, Лотара Маттеуса, Филиппа Лама, Уве Зеелера, Гюнтера Нетцера, Мануэля Нойера, Мирослава Клозе, Фрица Вальтера и Оливера Кана.
Хави не впервые попадает в списки сильнейших футболистов мира по версии FourFourTwo. Немного ранее испанец вошел в рейтинг лучших игроков XXI века.