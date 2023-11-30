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Стал известен стартовый состав "Астаны" на домашнем матче с загребским "Динамо"

футбол Фото: Instagram/fca.astana
В матче группового этапа Лиги Конференций "Астана" дома сыграет с загребским "Динамо", сообщает Zakon.kz.

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На данный момент стали известны стартовые составы команд:

"Астана": Чондрич, Ароян, Вороговский, Куат, Оганесян, Астанов, Марочкин, Урега, Йованчич, Томашевич, Дарбо;"Динамо" Загреб: Загорац, Мохаррами, Петкович, Батурина, Ристовски, Любичич, Мишич, Канэко, Булат, Перич, Видович.

Начало игры "Астана" – "Динамо" Загреб в 21:30 по времени Астаны, прямая трансляция на телеканале "Qazaqstan".

Что касается первого матча "Астаны" и "Динамо" в группе, то игра в Хорватии завершилась победой хозяев со счетом 5:1. Добавим, что в этом году команды уже встречались между собой во втором отборочном раунде Лиги Чемпионов, и тогда "Динамо" выиграло оба матча – 4:0, 2:0.

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