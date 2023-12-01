Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Реал" назвали главным фаворитом нынешней Лиги чемпионов УЕФА

"Реал" назвали главным фаворитом нынешней Лиги чемпионов Фото: Instagram/realmadrid
Опубликован список из 22-х команд, которые претендуют на победу в нынешнем розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов. Во главе рейтинга стоит мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Известное издание Goal поставило "королевский клуб" на первое место в рейтинге фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов. В этот список также попали команды, которые еще не заработали путевки в 1/8 финала текущего турнира.

Перед заключительным туром группового раунда Лиги чемпионов только 12 клубов гарантировали себе место в плей-офф. В связи с этим у них больше шансов завоевать трофей. 

Футбол Лидер Рейтинга

Фото: Instagram/realmadrid

"Реалу" не зря заранее дают авансы: у этой команды наибольшее количество титулов в истории Лиги чемпионов – 14. Далее в рейтинге от специалистов Goal в порядке очереди идут такие клубы, как "Манчестер Сити", "Арсенал", "Бавария", "Интер", "Боруссия", "Барселона", "Атлетико", "Реал Сосьедад", "РБ Лейпциг", ПСВ и "Лацио".

Гораздо меньшие шансы на победу у команд, занявших в рейтинге следующие 10 позиций. Им еще не гарантировано место в 1/8 финала Лиги чемпионов. В этот списке фигурируют: "Наполи", "Порто", "Копенгаген", "Галатасарай", ПСЖ, "Шахтер", "Ньюкасл", "Милан", "Манчестер Юнайтед" и "Брага".

Финал Лиги чемпионов сезона 2023/24 пройдет в Лондоне на знаменитой арене "Уэмбли".

Об итогах второго дня пятого тура группового этапа Лиги чемпионов читайте здесь.

Читайте также

УЕФА: Гол Асхата Тагыбергена признан лучшим в отборочном цикле Евро-2024
УЕФА: Гол Асхата Тагыбергена признан лучшим в отборочном цикле Евро-2024
Составлен список самых красивых голов Роналду
Опубликован рейтинг самых красивых голов Криштиану Роналду
Футбол Абонементы Проданы
В клубе Месси не осталось абонементов для фанатов на будущий сезон
Куандык Шынасилов
Реал Мадрид Лига Чемпионов УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды
Казахстанские синоптики составили прогноз погоды на декабрь
Зима по расписанию: морозы до минус 21 градуса придут в Казахстан
Зима по расписанию: резкое похолодание до -21° ожидается в Казахстане
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению в школах и колледжах утвердили в Казахстане
Дистанционка в школах и колледжах: утверждены правила организации учебного процесса
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: