"Реал" назвали главным фаворитом нынешней Лиги чемпионов УЕФА

Опубликован список из 22-х команд, которые претендуют на победу в нынешнем розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов. Во главе рейтинга стоит мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.

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Известное издание Goal поставило "королевский клуб" на первое место в рейтинге фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов. В этот список также попали команды, которые еще не заработали путевки в 1/8 финала текущего турнира.

Перед заключительным туром группового раунда Лиги чемпионов только 12 клубов гарантировали себе место в плей-офф. В связи с этим у них больше шансов завоевать трофей.





Фото: Instagram/realmadrid

"Реалу" не зря заранее дают авансы: у этой команды наибольшее количество титулов в истории Лиги чемпионов – 14. Далее в рейтинге от специалистов Goal в порядке очереди идут такие клубы, как "Манчестер Сити", "Арсенал", "Бавария", "Интер", "Боруссия", "Барселона", "Атлетико", "Реал Сосьедад", "РБ Лейпциг", ПСВ и "Лацио".

Гораздо меньшие шансы на победу у команд, занявших в рейтинге следующие 10 позиций. Им еще не гарантировано место в 1/8 финала Лиги чемпионов. В этот списке фигурируют: "Наполи", "Порто", "Копенгаген", "Галатасарай", ПСЖ, "Шахтер", "Ньюкасл", "Милан", "Манчестер Юнайтед" и "Брага".

Финал Лиги чемпионов сезона 2023/24 пройдет в Лондоне на знаменитой арене "Уэмбли".

Об итогах второго дня пятого тура группового этапа Лиги чемпионов читайте здесь.

