"Реал" объявил состав на финал Лиги чемпионов УЕФА
Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!
В полный список заявки "Галактикос" вошли 24 футболиста:
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Кепа Аррисабалага и Фран Гонсалес.
📋✅ ¡Nuestros convocados para la final!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 30, 2024
🆚 @BVB#UCLfinal | #APorLa15 pic.twitter.com/JpRUESCiUF
Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонию Рюдигер и Ферлан Менди.
Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Арда Гюлер и Марио Мартин.
Форварды: Винисиус Жуниор, Родриго, Хоселу и Браим Диас.
Фото: Instagram/realmadrid
Наставник королевского клуба Карло Анчелотти включил в состав даже двух игроков, которые не смогут выйти на поле на матч с "Боруссией". Это голкипер Андрей Лунин, который прибудет в Лондон только в день игры. Он пропустит финал из-за болезни.
"Мне очень грустно, что я не смогу подготовиться к самому важному матчу сезона и самому важному в моей жизни вместе с командой. Большое спасибо за все сообщения, поддержку и ободрение! Идем за 15-й Лигой чемпионов".вратарь "Реала" Андрей Лунин
Из-за травмы не сможет помочь "сливочным" полузащитник Орельен Тчуамени, про отсутствие которого передавали еще ранее.
14-кратный победитель Лиги чемпионов разыграет трофей с "Боруссией" на знаменитой английской арене "Уэмбли".