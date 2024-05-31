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"Реал" объявил состав на финал Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Состав ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 09:36 Фото: Instagram/realmadrid
1 июня состоится главный матч нынешнего сезона в самом престижном клубном турнире Европы Лиги чемпионов. За пару суток до начала этого поединка один из финалистов мадридский "Реал" опубликовал список игроков, заявленных на финал, сообщает Zakon.kz.

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В полный список заявки "Галактикос" вошли 24 футболиста:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Кепа Аррисабалага и Фран Гонсалес.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонию Рюдигер и Ферлан Менди.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Арда Гюлер и Марио Мартин.

Форварды: Винисиус Жуниор, Родриго, Хоселу и Браим Диас.

Футбол Состав ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 09:36

Фото: Instagram/realmadrid

Наставник королевского клуба Карло Анчелотти включил в состав даже двух игроков, которые не смогут выйти на поле на матч с "Боруссией". Это голкипер Андрей Лунин, который прибудет в Лондон только в день игры. Он пропустит финал из-за болезни.

"Мне очень грустно, что я не смогу подготовиться к самому важному матчу сезона и самому важному в моей жизни вместе с командой. Большое спасибо за все сообщения, поддержку и ободрение! Идем за 15-й Лигой чемпионов".вратарь "Реала" Андрей Лунин

Из-за травмы не сможет помочь "сливочным" полузащитник Орельен Тчуамени, про отсутствие которого передавали еще ранее.

14-кратный победитель Лиги чемпионов разыграет трофей с "Боруссией" на знаменитой английской арене "Уэмбли".

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