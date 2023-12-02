Казахстанский спортсмен стал чемпионом мира по греко-римской борьбе

Уроженец села Бесколь Амангали Бекболатов со второй попытки стал чемпионом мира по греко-римской борьбе, сообщает Zakon.kz.

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Он занял первое место на чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих в финальной схватке у "классиков" в весовой категории до 55 кг. Соперником "армейца" был представитель Ирана.

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Бекболатов третий казахстанец, кому удалось завоевать золотую медаль на этом ЧМ. В предыдущие годы аналогичный топ-результат показали "греко-римлянин" Баглан Жаканша (2013, 60 кг) и "вольник" Галымжан Усербаев (2014, 74 кг).