На что ставить в матчах с участием "Баварии" и "МЮ"?

В субботу с визитом к баварцам направляется "Унион", а манкунианцы сражаются в гостях с "Ньюкаслом". Какие коэффициенты на их противостояния дает Olimpbet?

Седьмое и шестое места, 23 и 24 очка соответственно… Из этих цифр уже понятно, что игра в Ньюкасле будет по-настоящему жесткой, без малейших скидок на неприкасаемость "звездных" игроков в обеих командах. К тому же "Ньюкасл" выиграл пять последних домашних матчей, и на поле родного "Сент Джеймс Парк" "сороки" в текущем сезоне выглядят действительно впечатляюще.

И в линии самого щедрого букмекера Казахстана Olimpbet коэффициенты склоняются в сторону принимающей стороны: П1 – 1.95, Х – 3.83, П2 – 3.83.

Стоит, однако, отметить, что наставник "Ньюкасла" Эдди Хау вместе со своим штабом подходят к игре с полным лазаретом – 11 исполнителей из числа игроков основного состава и ближайшей ротации травмированы. Впрочем, глубина ростера "Ньюкасла" позволяет команде сражаться даже при таких потерях.

К тому же от повреждения оправился и против "МЮ" сыграет шведский форвард Александр Исак. Так, в линии Olimpbet есть опция ставки на забитый мяч в его исполнении по коэффициенту 2.17

По большому счету, оба соперника весьма непредсказуемы – за отличным матчем без проблем могут выдать провальный. К тому же у главного тренера манчестерцев Эрика Тен Хага не самый лучший психологический контакт с собственной раздевалкой – порой складывается ощущение, что футболисты "красных дьяволов" по ходу матчей самостоятельно варьируют схемы на поле.

Так что не случайно, по мнению аналитиков, "Ньюкасл" идет фаворитом. Последний раз на своем поле "сороки" проигрывали еще в августе "Ливерпулю". Этот фактор плюс отменная результативность (в первую очередь хозяев) позволяют рассчитывать на увлекательную игру. В линии Olimpbet есть вариант ставки "1Х + общий тотал 2,5 бол" за коэффициент 2.25.

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Фото: olimpbet

Бундеслига. 13 тур. "Бавария" – "Унион". 2 декабря, 20:30

"Унион", команда-сенсация прошлого сезона, в нынешнем розыгрыше Бундеслиги занимает предпоследнее место в таблице, набрав всего семь очков в 12 турах. Серия берлинцев без побед насчитывает уже 16 матчей. Катастрофическую ситуацию исправлять был призван новый главный тренер – в ноябре у руля встал 52-летний хорватский наставник Ненад Бьелица.

Игра с "Баварией" станет для него и для команды в целом мощнейшим стресс-тестом. Мюнхенцы сейчас идут на втором месте, стараясь нагнать лидирующий "Байер". У "Баварии" игра не без изъянов, но по сравнению с "Унионом" хозяева выглядят натуральной машиной. К тому же у Мюнхена есть неудержимый английский форвард Харри Кейн, забивший в 12 турах уже 18 мячей.

В линии букмекера №1 Казахстана Olimpbet коэффициенты на исходы встречи бескомпромиссно указывают на фаворита: П1 – 1.14, Х – 8.75, П2 – 17.75.

С начала сезона на счету "Баварии" уже 43 гола, команда выиграла в Бундеслиге шесть последних матчей. И "Униону" с большой долей вероятности придется показать свой лучший футбол, чтобы избежать разгрома. Но так как психологическое состояние берлинской команды на данный момент ужасное, велика вероятность, что игра станет бенефисом хозяев. В линии Olimpbet есть вариант ставки на общий тотал голов в матче (3,5) бол за коэффициент 1.85.

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