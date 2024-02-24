Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Чем завершится борьба за "посев" на Востоке?

Чем завершится борьба за "посев" на Востоке? Фото: Olimpbet
Самые интересные противостояния субботы в КХЛ – в коэффициентах Olimpbet.

"Барыс" (Астана) – "Лада" (Тольятти). 24 февраля, 17:00 (время Астаны)

Казахстанская команда давно докатывает сезон. У тольяттинцев же впереди все самое интересное – розыгрыш Кубка Гагарина. Только пока непонятно, на каком месте таблицы Восточной конференции финиширует "Лада". И соответственно – с кем она сыграет в первом раунде плей-офф.

Сейчас коллектив Олега Браташа находится на седьмой позиции, но может как подняться на одну строчку, так и потерять ее. Первый вариант кажется даже более реалистичным в случае игры с немотивированным "Барысом".

И ведь у волжан есть все основания на победу в Астане. По крайней мере, статистика текущего сезона полностью на стороне "Лады": три победы над "барсами" в трех проведенных матчах и всего одна пропущенная шайба.

Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что у клуба из Тольятти есть неплохие шансы и на четвертый подряд выигрыш. Победитель матча: "Барыс" – 2.06, "Лада" – 1.75.

При этом самый популярный букмекер страны весьма высоко оценивает вероятность дополнительного времени в астанинской встрече – коэффициентом 3.74.

Станьте очевидцем матча Греция – Казахстан! Выиграйте путевку на двоих в Афины, участвуя в акции "За наших в Грецию" от Olimpbet. Спешите, акция продлится до 28 февраля.

Чем завершится борьба за

Фото: Olimpbet

"Ак Барс" (Казань) – "Амур" (Хабаровск). 24 февраля, 20:00

Команда, которая способна подвинуть "Ладу" с седьмой строчки таблицы Востока, это "Амур". Для реализация такого сценария нужно, чтобы тольяттинцы оба оставшихся матча в "регулярке" проиграли, а хабаровчане, напротив, дважды победили.

Впрочем, эта тема может быть закрыта уже после субботних встреч с участием ведущих заочных спор команд. Если волжане наберут хотя бы одно очко в Астане, или "тигры" не выиграют в Казани, местами эти соперники уже ни при каких обстоятельствах не поменяются.

И без того непростая задача "Амура" осложняется еще и тем, что его противник, "Ак Барс", сам еще решил не все вопросы в регулярном первенстве. "Барсы" уже знают своего противника по стартовому раунду Кубка Гагарина – это "Автомобилист". Но команды еще не определились с итоговыми позициями в конференции.

Победа клуба из столицы Татарстана над дальневосточниками позволит ему финишировать четвертым и иметь преимущество своего льда в серии против уральцев. Поэтому коллектив Зинэтулы Билялетдинова наверняка постарается найти решение этой задачи в домашней игре с "тиграми".

Аналитики Olimpbet видят в хозяевах явных фаворитов предстоящей встречи. Победитель матча: "Ак Барс" – 1.5, "Амур" – 2.58. При этом букмекер № 1 в Казахстане сомневается, что в казанской игре будет заброшено более пяти шайб: Тотал (5.5) мен – 1.35, Тотал (5.5) бол – 2.92.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet.kz. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

Читайте также

Казахстан уверенно победил Индию в отборе Кубка Азии по баскетболу
Казахстан уверенно победил Индию в отборе Кубка Азии по баскетболу
Путёвки в Париж: как казахстанские боксеры готовятся к лицензионному турниру в Италии
Путевки в Париж: как казахстанские боксеры готовятся к лицензионному турниру в Италии
ставки на спорт
"Байер": побег от "Баварии" за золотом Бундеслиги
Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, обращение, смена часового пояса, Казахстан
Минцифры выступило с важным обращением к казахстанцам из-за смены часового пояса
паводки в Алматинской области
Мощный поток реки с мутной водой обеспокоил жителей Каскелена
Новая схема мошенничества появилась в Казахстане
Новая схема мошенничества появилась в Казахстане
Каких погодных сюрпризов ждать казахстанцам 24, 25 и 26 февраля
Каких погодных сюрпризов ждать казахстанцам 24, 25 и 26 февраля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: