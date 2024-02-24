Чем завершится борьба за "посев" на Востоке?

Самые интересные противостояния субботы в КХЛ – в коэффициентах Olimpbet.

"Барыс" (Астана) – "Лада" (Тольятти). 24 февраля, 17:00 (время Астаны)

Казахстанская команда давно докатывает сезон. У тольяттинцев же впереди все самое интересное – розыгрыш Кубка Гагарина. Только пока непонятно, на каком месте таблицы Восточной конференции финиширует "Лада". И соответственно – с кем она сыграет в первом раунде плей-офф.

Сейчас коллектив Олега Браташа находится на седьмой позиции, но может как подняться на одну строчку, так и потерять ее. Первый вариант кажется даже более реалистичным в случае игры с немотивированным "Барысом".

И ведь у волжан есть все основания на победу в Астане. По крайней мере, статистика текущего сезона полностью на стороне "Лады": три победы над "барсами" в трех проведенных матчах и всего одна пропущенная шайба.

Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что у клуба из Тольятти есть неплохие шансы и на четвертый подряд выигрыш. Победитель матча: "Барыс" – 2.06, "Лада" – 1.75.

При этом самый популярный букмекер страны весьма высоко оценивает вероятность дополнительного времени в астанинской встрече – коэффициентом 3.74.

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Фото: Olimpbet

"Ак Барс" (Казань) – "Амур" (Хабаровск). 24 февраля, 20:00

Команда, которая способна подвинуть "Ладу" с седьмой строчки таблицы Востока, это "Амур". Для реализация такого сценария нужно, чтобы тольяттинцы оба оставшихся матча в "регулярке" проиграли, а хабаровчане, напротив, дважды победили.

Впрочем, эта тема может быть закрыта уже после субботних встреч с участием ведущих заочных спор команд. Если волжане наберут хотя бы одно очко в Астане, или "тигры" не выиграют в Казани, местами эти соперники уже ни при каких обстоятельствах не поменяются.

И без того непростая задача "Амура" осложняется еще и тем, что его противник, "Ак Барс", сам еще решил не все вопросы в регулярном первенстве. "Барсы" уже знают своего противника по стартовому раунду Кубка Гагарина – это "Автомобилист". Но команды еще не определились с итоговыми позициями в конференции.

Победа клуба из столицы Татарстана над дальневосточниками позволит ему финишировать четвертым и иметь преимущество своего льда в серии против уральцев. Поэтому коллектив Зинэтулы Билялетдинова наверняка постарается найти решение этой задачи в домашней игре с "тиграми".

Аналитики Olimpbet видят в хозяевах явных фаворитов предстоящей встречи. Победитель матча: "Ак Барс" – 1.5, "Амур" – 2.58. При этом букмекер № 1 в Казахстане сомневается, что в казанской игре будет заброшено более пяти шайб: Тотал (5.5) мен – 1.35, Тотал (5.5) бол – 2.92.

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