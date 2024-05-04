Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Футбольным сборным разрешили дозаявить еще три игрока на Евро-2024

Футбол Заявка 26 игроков, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 12:57 Фото: Instagram/_euro_2024
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расширил заявки сборных на Евро-2024 до 26-ти игроков. Ранее этот список ограничивался только 23-мя футболистами, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Данное решение дозаявки до 26 игроков принято 3 мая в ходе дистанционного голосования членов исполнительного комитета UEFA. Эта инициатива была поднята ранее комиссией УЕФА по турнирам национальных сборных. Затем ее поддержал ряд тренеров команд-участников будущего Евро-2024.

Таким образом, европейским сборным дано время до 7 июня, чтобы окончательно определиться со списком всех 26 игроков, которые войдут в официальную заявку на Евро-2024.

Последние участники Чемпионата Европы по футболу 2024 года стали известны 27 марта по окончании стыковых матчей.

Стоит напомнить, что в этих играх плей-офф принимала участие и наша сборная. К сожалению, подопечные Магомеда Адиева разгромно проиграли Греции со счетом 5:0.

Евро-2024 пройдет на 10-ти футбольных стадионах Германии с 14 июня по 14 июля, призовой фонд турнира составил 331 млн евро.

Читайте также

Футболка с автографом Роналду уже в Алматы
Футболка с автографом Роналду уже в Алматы
Футбол Лучшие игроки недели
Названы лучшие футболисты недели в трех еврокубках
Иброхимхалил Юлдошев, Кубок Азии-2024 по футболу
Игрок "Кайрата" завоевал "серебро" Кубка Азии-2024 по футболу
Куандык Шынасилов
Магомед Адиев Евро-2024 УЕФА Сборная Казахстана по футболу 2024 год Футбол Чемпионат Европы по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Маршрутный автобус на полном ходу протаранил два внедорожника в Алматы
Жесткая посадка Ан-2 в Аркалыке: в Казнете появились кадры происшествия
Жесткая посадка Ан-2 в Аркалыке: в Казнете появились кадры происшествия
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: