Футбольным сборным разрешили дозаявить еще три игрока на Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расширил заявки сборных на Евро-2024 до 26-ти игроков. Ранее этот список ограничивался только 23-мя футболистами, сообщает Zakon.kz.

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Данное решение дозаявки до 26 игроков принято 3 мая в ходе дистанционного голосования членов исполнительного комитета UEFA. Эта инициатива была поднята ранее комиссией УЕФА по турнирам национальных сборных. Затем ее поддержал ряд тренеров команд-участников будущего Евро-2024.

🏆 The maximum squad size for #EURO2024 teams has been increased from the original quota of 23 to 26 players.



🗓️ Teams must provide a squad list containing between 23 and 26 players by 7 June. pic.twitter.com/htXBffbNjX — UEFA (@UEFA) May 3, 2024

Таким образом, европейским сборным дано время до 7 июня, чтобы окончательно определиться со списком всех 26 игроков, которые войдут в официальную заявку на Евро-2024.

Последние участники Чемпионата Европы по футболу 2024 года стали известны 27 марта по окончании стыковых матчей.

Стоит напомнить, что в этих играх плей-офф принимала участие и наша сборная. К сожалению, подопечные Магомеда Адиева разгромно проиграли Греции со счетом 5:0.

Евро-2024 пройдет на 10-ти футбольных стадионах Германии с 14 июня по 14 июля, призовой фонд турнира составил 331 млн евро.