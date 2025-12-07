Казахстанский дубль: две спортсменки разделили первое место на Кубке мира в Италии
Фото: isu-skating.com
Казахстанки Алина Дауранова и Инесса Шумекова завоевали "золото" на дистанции 500 м на юниорском этапе Кубка мира в Италии, сообщает Zakon.kz.
Обе представительницы Казахстана показали в забеге одинаковое время – 39.73(9).
Третьей на дистанции стала итальянка Джоржия Айелло – 39.81.
За победу Дауранова и Шумекова заработали 60 очков в общем зачете.
Ранее сообщалось, что казахстанская конькобежка устроила фурор, завоевав два "золота" на Кубке мира в Милане.
