Спорт

Казахстанский дубль: две спортсменки разделили первое место на Кубке мира в Италии

конькобежцы завоевали &quot;золото&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 18:14 Фото: isu-skating.com
Казахстанки Алина Дауранова и Инесса Шумекова завоевали "золото" на дистанции 500 м на юниорском этапе Кубка мира в Италии, сообщает Zakon.kz.

Обе представительницы Казахстана показали в забеге одинаковое время – 39.73(9).

Третьей на дистанции стала итальянка Джоржия Айелло – 39.81.

За победу Дауранова и Шумекова заработали 60 очков в общем зачете.

Ранее сообщалось, что казахстанская конькобежка устроила фурор, завоевав два "золота" на Кубке мира в Милане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
