Мбаппе обошел Роналду в рейтинге лучших бомбардиров 2023 года

Французский нападающий футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе накануне забил свой 49-й гол, что позволило ему обойти Криштиану Роналду в списке лучших снайперов мира, сообщает Zakon.kz.

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Килиан Мбаппе с показателем в 49 мячей вышел на второе место мирового рейтинга бомбардиров за 2023 год, отличившись за ПСЖ и сборную Франции. 24-летний игрок в этой гонке обошел португальца Криштиану Роналду, у которого сейчас 48 взятий ворот.

Данных цифр француз достиг после матча "парижан" против "Гавра", в рамках Лиги 1, где он открыл счет. А сам поединок завершился со счетом 2:0 в пользу команды Мбаппе.







Плюс к этому, для Килиана этот гол стал 15-м во французском чемпионате. И он упрочил свое лидерство в списке бомбардиров Лиги 1.

Лидером по голам в 2023 году является футболист "Манчестер Сити" и сборной Норвегии – Эрлинг Холанд (50). Норвежец в этом споре опережает своих преследователей Харри Кейна и Килиан Мбаппе, у которых по 49 голов.