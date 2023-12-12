Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Роналду догнал Холанда в списке лучших бомбардиров 2023 года

Футбол Лучший Форвард Фото: Instagram/cristiano
Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду снова вернулся на вершину таблицы лучших снайперов нынешнего года, забив накануне свой 50-й гол. Тем самым нападающий "Аль-Насра" в этом споре сравнялся с игроком "МанСити" Эрлингом Холандом, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

38-летний Роналду продолжает конкурировать с тремя более молодыми коллегами в гонке лучшего бомбардира 2023 года. Португалец накануне в очередной раз доказал это своим голом, поразив ворота "Аль-Шабаба" в четвертьфинале Кубка короля Саудовской Аравии. Данный мяч стал 50-м для Роналду за "Аль-Наср" и сборную Португалии в текущем году.


Благодаря 50-му голу, Криштиану обошел британца Гарри Кейна и француза Килиана Мбаппе, у которых по 49 мячей, и сравнялся с норвежцем Эрлингом Холандом.

Кубковый поединок с "Аль-Шабабом" закончился разгромом, которая учинила команда Роналду. "Аль-Наср" выиграл со счетом 5:2 и завоевал путевку в полуфинал Кубка короля. Сам же Роналду после этого матча отметился еще одним достижением.  

Капитан "Аль-Насра" сделал 30 результативных действий за свою команду в новом сезоне, где забил 20 мячей и отдал 10 голевых ассистов во всех турнирах.

Куандык Шынасилов
Эрлинг Холанд Манчестер сити Мбаппе Килиан Роналду Криштиану
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ опубликовал пороги достаточности на 2024 год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ опубликовал пороги достаточности на 2024 год
Новая купюра тенге: Нацбанк показал, как проверить подлинность 10-тысячной банкноты
Новая купюра тенге: Нацбанк показал, как проверить подлинность 10-тысячной банкноты
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: