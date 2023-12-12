Роналду догнал Холанда в списке лучших бомбардиров 2023 года

Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду снова вернулся на вершину таблицы лучших снайперов нынешнего года, забив накануне свой 50-й гол. Тем самым нападающий "Аль-Насра" в этом споре сравнялся с игроком "МанСити" Эрлингом Холандом, сообщает Zakon.kz.

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38-летний Роналду продолжает конкурировать с тремя более молодыми коллегами в гонке лучшего бомбардира 2023 года. Португалец накануне в очередной раз доказал это своим голом, поразив ворота "Аль-Шабаба" в четвертьфинале Кубка короля Саудовской Аравии. Данный мяч стал 50-м для Роналду за "Аль-Наср" и сборную Португалии в текущем году.





Благодаря 50-му голу, Криштиану обошел британца Гарри Кейна и француза Килиана Мбаппе, у которых по 49 мячей, и сравнялся с норвежцем Эрлингом Холандом.

Кубковый поединок с "Аль-Шабабом" закончился разгромом, которая учинила команда Роналду. "Аль-Наср" выиграл со счетом 5:2 и завоевал путевку в полуфинал Кубка короля. Сам же Роналду после этого матча отметился еще одним достижением.

Капитан "Аль-Насра" сделал 30 результативных действий за свою команду в новом сезоне, где забил 20 мячей и отдал 10 голевых ассистов во всех турнирах.