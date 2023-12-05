Казахстанские юниоры выиграли две "бронзы" на Кубке мира по шорт-треку

На втором этапе Кубка мира по шорт-треку спортсмены Центра Олимпийской подготовки по зимним видам спорта завоевали две бронзовые награды на голландском льду, сообщает Zakon.kz.

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В первый день соревнований казахстанская сборная, в составе которой выступали Алина Ажгалиева, Анастасия Астраханцева, Зейнеп Кумаркан, Полина Омельчук и Гульдана Жалмухан, добыла "бронзу" в женской эстафете.





Фото: Instagram/committee_sport

Вторую бронзовую медаль в копилку казахстанских юниоров положил Динмухамедалдияр Тажибай, который занял третье место на дистанции 1000 метров.





Фото: Instagram/committee_sport

Второй этап юниорского Кубка мира по шорт-треку прошел в городе Леварден (Нидерланды). Чемпионов определяли на дистанциях 500, 1000, 1500 метров и в разных эстафетах.

Это не первые призы наших шорт-трекистов. Ранее мужская команда Казахстана завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в канадском Монреале в эстафете на 5000 метров.

