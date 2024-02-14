Казахстанские пара атлеты завоевали три награды в Дубае

В первый день мирового Гран-при Fazza в Дубае (ОАЭ) члены сборной Казахстана по пара легкой атлетике продемонстрировали хорошие результаты, завоевав 3 медали различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанские параатлеты были в списке лучших по трем дисциплинам. Дастан Мукашбеков занял второе место в толкании ядра.





Фото: Instagram/kazparalympics

Алия Раева финишировала второй в беге на 200 метров. Руфат Хабибуллин показал третий результат в метании копья, заслужив бронзовую медаль.

Соревнования Гран-при Fazza проходят с 13 по 15 февраля в легкоатлетическом манеже. В этих соревнованиях принимают участие 524 спортсмена из 68 стран мира. Сборная Казахстана представлена 14 атлетами.

