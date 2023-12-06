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Известный мотогонщик отсудил 29 миллионов евро у Налоговой службы Испании

Мотогонщик отсудил 29 млн евро у налоговой службы Испании Фото: Instagram/26_danipedrosa
38-летний испанский мотогонщик Даниэль Педроса сумел доказать свою невиновность в судебном разбирательстве с Налоговым агентством Испании. Теперь спортсмену должны вернуть 29 млн евро, сообщает Zakon.kz.

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Высший суд Испании вынес решение, согласно которому налоговики обязаны вернуть мотогонщику 2 млн 418 тыс. евро плюс проценты за просрочку платежа, а это еще примерно 600 000 евро, сообщает La Vanguardia. Но это еще не вся сумма. 

В судебном деле Педросы оказалось еще три давних эпизода, когда с 2008-го по 2014 год в общей сложности на его счетах заблокировали 22 млн евро, включая проценты – около 4 млн евро. По этим эпизодам суд также принял ходатайство мотогонщика.

Мотогонки Суд Испании

Фото: Instagram/26_danipedrosa

Во всех этих случаях Педросу обвиняли в том, что он не платил налоги в бюджет Испании. Однако мотогонщик доказал, что с 2005 года проживает в Швейцарии и оформил налоговое резидентство этой страны.

Даниэль Педроса Рамаль – чемпион мира 2003 года в 125 см³ и чемпион мира 2004 года в 250 см³. Он стал самым молодым в истории МотоGP из когда-либо выигравших этот титул и повторил свое достижение в 2005 году.

Ранее сообщалось, что налоговая служба Испании начала проверку клиник семейства Роналду.

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