Министр спорта назвал цели и задачи Казахстана на юношеской Олимпиаде
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Перед важными соревнованиями министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев провел расширенное заседание по подготовке отечественной делегации и молодых спортсменов, участвующих в Олимпиаде, сообщили в пресс-службе МТС РК 12 декабря.
"Есть ряд организационных вопросов, которые необходимо решить уже сейчас, чтобы наша юношеская сборная качественно подготовилась и выступила успешно. Надо своевременно решить все вопросы и проблемы. Эти игры являются одним из важных для нашей страны спортивных мероприятий, демонстрирующих потенциал наших спортсменов, которые в будущем пойдут по стопам национальной сборной".Ермек Маржикпаев, министр туризма и спорта РК
Сборная Казахстана завоевала 17 путевок на IV зимнюю юношескую Олимпиаду в пяти видах спорта: это биатлон, конькобежный спорт, шорт-трек, керлинг и хоккей с шайбой. В соревнованиях примут участие 1800 спортсменов из 70 стран, 950 юношей и 950 девушек. В семи видах спорта по 15 дисциплинам они разыграют 81 комплект медалей.
Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
Церемония открытия IV зимней юношеской Олимпиады состоится 19 января 2024 года в городе Каннын. Закрытие Игр запланировано на 1 февраля.
Ранее министр спорта раскритиковал слабую подготовку казахстанских спортсменов к Азиатским играм.