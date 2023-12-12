Министр спорта назвал цели и задачи Казахстана на юношеской Олимпиаде

С 19 января по 1 февраля 2024 года состоится IV зимняя юношеская Олимпиада. Она пройдет в городе Каннын (Южная Корея). В преддверии этого события министр спорта Казахстана встретился со специалистами, которые отвечают за подготовку молодых спортсменов, сообщает Zakon.kz.

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Перед важными соревнованиями министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев провел расширенное заседание по подготовке отечественной делегации и молодых спортсменов, участвующих в Олимпиаде, сообщили в пресс-службе МТС РК 12 декабря.



"Есть ряд организационных вопросов, которые необходимо решить уже сейчас, чтобы наша юношеская сборная качественно подготовилась и выступила успешно. Надо своевременно решить все вопросы и проблемы. Эти игры являются одним из важных для нашей страны спортивных мероприятий, демонстрирующих потенциал наших спортсменов, которые в будущем пойдут по стопам национальной сборной". Ермек Маржикпаев, министр туризма и спорта РК

Сборная Казахстана завоевала 17 путевок на IV зимнюю юношескую Олимпиаду в пяти видах спорта: это биатлон, конькобежный спорт, шорт-трек, керлинг и хоккей с шайбой. В соревнованиях примут участие 1800 спортсменов из 70 стран, 950 юношей и 950 девушек. В семи видах спорта по 15 дисциплинам они разыграют 81 комплект медалей.







Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Церемония открытия IV зимней юношеской Олимпиады состоится 19 января 2024 года в городе Каннын. Закрытие Игр запланировано на 1 февраля.

Ранее министр спорта раскритиковал слабую подготовку казахстанских спортсменов к Азиатским играм.