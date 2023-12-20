Сколько лицензий у Казахстана за месяц до старта Юношеской Олимпиады

Одним из главных спортивных событий предстоящего года станут IV зимние Юношеские Олимпийские игры, запланированные на период с 19 января по 1 февраля в городе Каннын (провинция Канвондо, Южная Корея), сообщает Zakon.kz.

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Для казахстанских молодых атлетов эти Игры будут четвертыми по счету, которые проводятся с 2012 года, передает пресс-служба МТС РК. На текущий момент у национальной юношеской сборной в наличии 30 лицензий на участие в биатлоне, конькобежном спорте, шорт-треке, керлинге, хоккее с шайбой, лыжных гонках, прыжках с трамплина, лыжном двоеборье, горных лыжах, фристайле.





Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Стоит отметить, что общее количество лицензий может быть еще увеличено, так как квалификационные соревнования, определяющие распределение лицензий на юношескую Олимпиаду, пока не закончились.

Церемония открытия IV зимних Юношеских Олимпийских игр запланирована на 19 января 2024 года и пройдет в спортивном комплексе Gangneuung Oval в Канныне. Закрытие Игр состоится 1 февраля в спортивном комплексе Gangneung Olympic Park.

За всю историю юношеских зимних Игр сборная Казахстана завоевала пять наград: одну серебряную и четыре бронзовых.