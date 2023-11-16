Министр спорта посетил тренировку сборной Казахстана по футболу

16 ноября министр спорта и туризма Казахстана Ермек Маржикпаев посетил тренировку национальной сборной Казахстана по футболу в преддверии двух игр отборочного турнира чемпионата Европы-2024, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

На этой встрече министр спорта и глава федерации футбола Адилет Барменкулов встретились с главными действующими лицами предстоящих поединков отборочного этапа Евро-2024, сообщили в пресс-службе министерства.





17 ноября казахстанская сборная на "Астана Арене" сыграет с командой Сан-Марино в рамках девятого тура подгруппы Н.

"Наша команда проводит тактическую подготовку к оставшимся соперникам. В тренировочном процессе используются самые последние спортивные технологии, такие как персональные датчики футболистов, которые позволяют собирать большие данные о физическом и функциональном состоянии спортсмена. Я поговорил с главным тренером и членами сборной, пожелал им удачи в предстоящих играх. Болельщики и все любители футбола, давайте все вместе поддержим нашу команду в этих ответственных и важных играх. Мы верим в наших ребят". Ермек Маржикпаев

В первой игре, которая прошла на нейтральном поле в итальянской Парме, Казахстан обыграл Сан-Марино со счетом 3:0. В том матче голы забили Ян Вороговский, Асхат Тагыберген и Бахтиер Зайнутдинов.





Два автора голов первого матча – Тагыберген и Зайнутдинов – в этот раз не смогут помочь сборной, поскольку выбыли из строя из-за травм.

После восьмого тура отборочного турнира Евро-2024 сборная Казахстана сейчас занимает третье место в турнирной таблице подгруппы Н с 15 очками. Сан-Марино без единого балла находится на последней строчке.

В заключительной встрече группового раунда, в ночь на 21 ноября, подопечные Магомеда Адиева сыграют со Словенией на выезде.