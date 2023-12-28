"Барыс" принимает "Авангард"

"Барыс" (Астана) – "Авангард" (Омск). 28 декабря, 19:30 (время Астаны)





Клуб из Астаны – худший во всей КХЛ, омичи же – потенциальные лидеры не только Восточной конференции, но и всей лиги. В активе "Авангарда" на 26 очков больше, чем у "Барыса", еще и при игре в запасе.





Обе встречи текущего регулярного первенства между этими соперниками завершились в пользу "ястребов" с общим счетом 9:2. Да и вообще "барсы" не знают побед в противостоянии с сибиряками на протяжении семи последних матчей, причем во всех из них казахстанская команда уступила в основное время.





Конечно, можно уповать на то, что рано или поздно любой серии свойственно заканчиваться, и почему бы ей не прерваться именно в домашней игре "Барыса"? Однако реальное соотношение сил явно не в пользу коллектива Олега Болякина, для которого матч с "Авангардом" станет первым перед родными зрителями в статусе главного тренера "барсов".





Вот и эксперты Olimpbet практически не верят в то, что астанчане завершат затянувшуюся полосу неудач во взаимоотношении с клубом из Омска, полагая, что у гостей шансы на благоприятный исход в два раза выше. Победитель матча: "Барыс" – 2.85, "Авангард" – 1.42 . При этом букмекер № 1 в Казахстане склоняется к тому, что в этом матче будет заброшено менее пяти шайб: Тот (4.5) М – 1.69, Б – 2.16.



