"Барыс" принимает "Авангард"
Фото: Olimbet
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"Барыс" (Астана) – "Авангард" (Омск). 28 декабря, 19:30 (время Астаны)
Клуб из Астаны – худший во всей КХЛ, омичи же – потенциальные лидеры не только Восточной конференции, но и всей лиги. В активе "Авангарда" на 26 очков больше, чем у "Барыса", еще и при игре в запасе.
Обе встречи текущего регулярного первенства между этими соперниками завершились в пользу "ястребов" с общим счетом 9:2. Да и вообще "барсы" не знают побед в противостоянии с сибиряками на протяжении семи последних матчей, причем во всех из них казахстанская команда уступила в основное время.
Конечно, можно уповать на то, что рано или поздно любой серии свойственно заканчиваться, и почему бы ей не прерваться именно в домашней игре "Барыса"? Однако реальное соотношение сил явно не в пользу коллектива Олега Болякина, для которого матч с "Авангардом" станет первым перед родными зрителями в статусе главного тренера "барсов".
Вот и эксперты Olimpbet практически не верят в то, что астанчане завершат затянувшуюся полосу неудач во взаимоотношении с клубом из Омска, полагая, что у гостей шансы на благоприятный исход в два раза выше. Победитель матча: "Барыс" – 2.85, "Авангард" – 1.42. При этом букмекер № 1 в Казахстане склоняется к тому, что в этом матче будет заброшено менее пяти шайб: Тот (4.5) М – 1.69, Б – 2.16.
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Фото: Olimbet
"Ак Барс" (Казань) – "Металлург" (Магнитогорск). 28 декабря, 22:00
Пусть противостояние клубов из Казани и Магнитогорска не считается особо принципиальным и не называется каким-либо дерби, встречи "Ак Барса" и "Металлурга" неизменно вызывают огромный интерес у любителей хоккея. Оно и понятно, ведь "барсы" и "лисы" – одни из самых титулованных и популярных клубов в КХЛ, общими усилиями они выигрывали Кубок Гагарина пять раз.
Их очные дуэли почти всегда проходят в упорнейшей борьбе, а сильнейший нередко выявляется в овертайме или серии буллитов. Правда, две предыдущие встречи завершились с перевесом "магнитки" в три шайбы, причем в последнем матче, состоявшемся 11 ноября в Магнитогорске, "лисы" обыграли казанцев всухую, со счетом 3:0.
Но сейчас аналитики Olimpbet фаворитами нового противостояния грандов Востока видят команду из столицы Татарстана. Победитель матча: "Ак Барс" – 1.69, "Металлург" – 2.15. А вероятность дополнительного времени самый популярный букмекер страны оценивает кэфом 4.06.
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