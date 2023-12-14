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"Астана" потеряла пять игроков перед матчем с "Викторией"

Футбол Лига конференции Фото: Instagram/fca.astana
В ночь на 15 декабря столичный футбольный клуб "Астана" проведет заключительный матч в рамках группового раунда Лиги конференций УЕФА на выезде против чешской "Виктории". В данном поединке не смогут помочь пять футболистов основного состава, сообщает Zakon.kz.

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Информацией об отсутствии игроков поделился главный тренер "столичных" Григорий Бабаян. Наставник "Астаны" включил в список травмированных Макса Эбонга, Фабьена Урега, Душана Йованчича, Вараздата Арояна и Аслана Дарабаева. 

Григорий Бабаян также рассказал о возможностях команд и пообещал дать бой фавориту подгруппы, который ранее уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги конференций.

"Знаем, что это будет очень сложный матч против сильной команды, которая в группе набрала 15 очков и меньше всех пропустила. Команда играет в такой силовой футбол, много анализировали. Надеюсь, что сможем использовать все свои сильные качества, постараться сыграть организованно, так как это последний матч. Хотим завершить сезон на хорошей ноте. Постараемся сделать все, чтобы порадовать наших болельщиков".Григорий Бабаян, главный тренер ФК Астана

По некоторым сведениям, у хозяев поля не выступят их лидеры Рафиу Дуросинми и Томаш Хорый. Но это уже будет известно непосредственно перед матчем, когда объявят стартовые составы обеих команд.   

Поединок "Виктории" и "Астаны" состоится в ночь на 15 декабря в городе Пльзень. Перед заключительным шестым туром чешская команда единолично лидирует в подгруппе С, набрав максимальные 15 очков по итогу всех пяти игр. "Астана" идет на третьей строчке (4 балла), на втором месте располагается загребское "Динамо" (6), и замыкают таблицу "Балканы" (4). Хорваты в 6-м туре принимают на своей арене клуб из Косово. 

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