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Министр спорта встретился с игроками сборной Казахстана по футзалу

Футзал Казахстан Голландия Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
14 декабря в Астане состоится матч элитного раунда квалификации ЧМ-2024 по футзалу между сборными Казахстана и Нидерландов. За несколько часов до этого поединка министр казахстанского спорта и туризма Ермек Маржикпаев дал напутствие игрокам нашей сборной, сообщает Zakon.kz.

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В преддверии будущего матча Ермек Маржикпаев посетил тренировку казахстанской команды и поддержал наших футболистов, передает пресс-служба МТС РК.

А главный тренер футзальной дружины Рикардо Кака рассказал о готовности и боевом настрое перед предстоящей игрой.

Министр спорта пожелал удачи подопечным Кака.

"Сборная Казахстана по футзалу является одной из сильнейших команд в мире. На прошлом чемпионате мира Казахстан занял 4 место, бронзовыми медалистами были на Чемпионате Европы в 2016 году. Желаю победы нашей сборной. Мы все верим, что проход на Чемпионат мира состоится именно в этой игре в родных стенах".Ермек Маржикпаев, министр туризма и спорта

Как известно, наша команда выступает в подгруппе А вместе со сборными Румынии, Азербайджана и Нидерландов. После четырех туров Казахстан лидирует с 12 очками, а голландцы с 1 баллом занимают последнее четвертое место. 

Победа или ничья в противостоянии с Нидерландами даст возможность сборной Казахстана выйти напрямую с первого места в финальную часть Чемпионата мира 2024 года, который пройдет в Ташкенте (Узбекистан) с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

Начало матча Казахстан – Нидерланды запланировано на 20:30 по времени Астаны. 

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Министерство туризма и спорта РК Маржикпаев Ермек Казахстан Нидерланды
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