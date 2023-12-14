Футбольная сборная Казахстана немного подорожала

Популярный немецкий журнал Transfermarkt, где публикуют данные о рыночной стоимости ведущих футболистов мира, назвал новые расценки на игроков казахстанской сборной, сообщает Zakon.kz.

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В новом рейтинге цен большие изменения коснулись только трех футболистов, и все они выступают в чемпионате России. В первую очередь эксперты Transfermarkt оценили игру защитника питерского "Зенита" Нуралы Алипа, стоимость которого за год поднялась до 3 млн евро.

Цена на игрока "Терека" из Грозного, Марата Быстрова, снизилась с миллиона евро до 700 тысяч. Правый защитник подмосковного клуба "Химки" Лев Скворцов тоже "подешевел", его сейчас оценивают в 300 тысяч евро.





Фото: Instagram/bateka_11

Не пошатнулся "ценник" самого высокооплачиваемого футболиста нашей сборной Бахтиера Зайнутдинова. Представитель турецкого "Бешикташа" удерживает сумму в 6,5 млн евро.

Среди голкиперов пальма первенства у Бекхана Шайзады ("Ордабасы") и Игоря Шацкого ("Шахтер"), их оценивают в 600 тыс. евро каждого. За ними идет Данил Устименко ("Кайрат", 450 тыс. евро). Среди защитников, выступающих в чемпионате КПЛ, самая высокая цена стоит на игрока обороны "Ордабасы" Темирлана Ерланова (700 тыс. евро).

Среди атакующих форвардов на первом месте Максим Самородов ("Актобе") и Александр Зуев (ИМТ, Сербия), их рыночную стоимость оценивают в 900 тыс. евро.

Общая стоимость казахстанской сборной составила 22,13 млн евро. Этот показатель вырос, хотя и совсем незначительно.

Ранее стал известен список самых дорогих казахстанских игроков на футбольном рынке Европы.