Казахстан обыграл Японию в матче первого дивизиона молодежного ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана сыграла против Японии в матче первого дивизиона молодежного чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе, сообщает Zakon.kz.

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Счет удалось открыть японцам, но еще до первого перерыва Егор Смольянинов его сравнял, а во втором Кирилл Ляпунов вывел казахстанцев вперед, заключительный период помог им забросить еще усилиями Руслана Оспанова – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

Казахстан – Япония – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0):

0:1 – 06:23 – Сасаки (Сузуки, Койва)

1:1 – 18:30 – Смольянинов (Ляпунов, Хан)

2:1 – 38:21 – Ляпунов ГБ

3:1 –53:17 – Оспанов (Бреус)

Вратари: Никитин - Кудо

Таким образом, Казахстан выиграл четвертый матч на турнире, а в заключительном 16 декабря встретится с командой Австрии.